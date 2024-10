Guardiola se enfurece após pergunta sobre renovação com o City

Guardiola, em 2023, conduziu o Manchester City à primeira Champions de sua história (Foto: OLI SCARFF / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 10:52 • Manchester (ING)

A renovação de Pep Guardiola com o Manchester City ainda segue sendo uma incógnita. O treinador, com contrato expirando ao fim da temporada na Inglaterra, segue avaliando seu futuro no clube, e colocou um ponto final no assunto, pelo menos por agora.

Ao ser questionado em entrevista coletiva que antecede o duelo com o Wolverhampton, pela Premier League, o espanhol deu um "basta" no tema e disse não ter nada definido até o momento.

- Eu já disse muitas vezes e espero não ser perguntado sobre isso. Ainda não tomei nenhuma decisão. Quando isso acontecer, eu informo o clube e a imprensa com 100% de certeza. É por isso que não há notícias. Meu foco está unicamente no próximo jogo, e a prioridade são meus jogadores. Só isso - disparou o comandante.

Segundo a imprensa europeia, a decisão estava ligada diretamente à sua relação com o diretor de futebol dos Citizens e ex-companheiro de Barcelona dentro dos gramados, Txiki Begiristain. Entretanto, o executivo, que foi responsável por sua contratação em 2016, deixará o cargo ao final da temporada, o que pode influenciar na escolha de Pep.

- Uma parte de mim está saindo. Um amigo meu e arquieteto de alguns dos melhores times da história, aqui e no Barcelona. Eu já sabia da decisão há algum tempo, por um motivo pessoal, de família, e sei o quanto ele é grato pela experiência. Eu sou muito enérgico, mas ele me tornava mais equilibrado e sempre dizia: "Te vejo amanhã, tome um café". Sentirei muita falta dele, pela confiança, especialmente nos maus momentos - desabafou Guardiola.

Os comandados do catalão, portanto, voltam as atenções para o confronto com os Wolves, pela oitava rodada do Campeonato Inglês. A partida acontecerá no domingo (20), às 10h (horário de Brasília), no Molineux.

Pep Guardiola é técnico do Manchester City desde 2016 (Foto: OLI SCARFF / AFP)