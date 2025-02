Formado pelo Botafogo, o zagueiro David Sousa tem se consolidado no futebol europeu. Defendendo o RWD Molenbeek, equipe também gerida pela Eagle Holding, grupo comandado por John Textor, Sousa se firmou como titular do time, que ocupa a vice-liderança da Challenger Pro League, equivalente à segunda divisão belga. Como os dois primeiros colocados garantem acesso direto, a equipe está atualmente na zona de classificação para a primeira divisão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Sousa é o único jogador do Molenbeek que foi titular em todas as partidas da temporada, 25 no total. O defensor marcou 3 gols e acumula uma assistência. Com o brasileiro na defesa, a equipe belga não sofreu nenhum gol em 6 jogos, a maior sequência invicta da competição. O Molenbeek também é a equipe menos vazada, com apenas 17 gols sofridos em 23 jogos.

continua após a publicidade

Em razão das boas atuações, algumas equipes fizeram contatos para contratar o defensor brasileiro. O Cercle Brugge, da primeira divisão da Bélgica, chegou a enviar uma proposta oficial, mas ela foi rejeitada pelo Molenbeek. O Sochi, da Rússia, também demonstrou interesse no zagueiro ex-Botafogo, mas o negócio não evoluiu, pois a equipe de Textor entende que Sousa é uma peça-chave para a reta final da temporada.

➡️ Entenda como Antony jogará contra Real Madrid mesmo após cartão vermelho

O empresário de Sousa, Márcio Giugni, da PGB Sports, comentou sobre a procura pelo zagueiro e revelou outras sondagens: "O Cercle Brugge enviou uma proposta oficial, mas não houve acerto entre as equipes. O Sochi também nos procurou, mas o Molenbeek entende que ele é importante para o time. Também recebemos contatos de equipes da segunda divisão da Inglaterra e da primeira divisão da Turquia. Vários times da MLS têm acompanhado ele de perto também", contou.

continua após a publicidade

Sousa tem 23 anos e iniciou sua carreira no profissional do Botafogo em 2020. Canhoto, Sousa chegou a atuar também como lateral esquerdo quando defendia o Alvinegro Carioca.