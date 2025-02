Ancelotti analisa Endrick no Real Madrid: ‘Não será Rodrygo nem Vini Jr’

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti avaliou o futuro de Endrick no clube. Em entrevista coletiva na terça-feira (25), véspera do jogo de ida da semifinal da Copa do Rei contra a Real Sociedad, o italiano comparou o atacante aos outros dois brasileiros do elenco merengue, Rodrygo e Vini Jr., afirmando que o camisa 16 será diferente da dupla por conta das características de jogo.

— Pelas características, Endrick não vai ser Rodrygo e não vai ser Vinicius. Tem características diferentes, mas será um grande atacante. Disso, não tenho nenhuma dúvida. Não há caso Endrick, no momento. Vamos ver o que acontece — declarou o treinador.

Ancelotti foi questionado sobre rumores de saídas de Endrick e Arda Güler, mas negou qualquer possibilidade de transferências dos jovens. O técnico destacou a forte competição no elenco e pediu paciência na busca das promessas por espaço.

— Eu falo com Endrick e todos os jovens. Leio que há um "caso Güler", mas aqui não chegou. É um processo que tiveram todos os jogadores jovens como Vini Jr, Rodrygo ou Valverde. Precisa de tempo para se incorporar ao melhor elenco do mundo. A competição é alta, todo mundo tem que entender — afirmou o italiano.

Números de Endrick pelo Real Madrid

24 jogos (3 titular) 5 gols 80 minutos para marcar gol 28 finalizações (16 no gol) 7 passes decisivos 6 grandes chances criadas 39% eficiência nos duelos 11 faltas sofridas 1 pênalti sofrido Nota Sofascore 6.87

