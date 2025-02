Não é Neymar: Endrick admite idolatria por outra estrela mundial

Em vídeo publicado por um de seus patrocinadores, Endrick contou quem é sua maior inspiração no futebol. Trata-se de Cristiano Ronaldo, o lendário ex-camisa 7 do Real Madrid.

O vídeo publicado era de respostas rápidas e, em uma delas, o jogador foi questionado sobre seus ídolos dentro e fora de campo. Ele revelou que o craque português é sua grande inspiração futebolística. Fora de campo, o jogador ressaltou a importância do pai na sua vida pessoal.

- Inspiração no esporte? Cristiano Ronaldo - respondeu Endrick.

A idolatria não vem por acaso. O atacante brasileiro veste a camisa do Real Madrid com a qual o craque fez história. Foram 451 gols marcados em 438 jogos e 14 títulos conquistados pelo clube.

Caminho de Endrick no Real Madrid

Endrick fez 25 partidas pelo Real Madrid desde a sua chegada ao clube em julho de 2024. Apesar de apresentar bons números em sua primeira temporada, o jogador vem recebendo pouca minutagem. São 400 minutos em campo e cinco gols, uma ótima média de um gol a cada 80 minutos, o colocando como jogador madridista que menos precisa de minutos para balançar as redes.

Endrick comemora gol decisivo pelo Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

Números de Endrick pelo Real Madrid:

24 jogos (3 titular)

5 gols

80 minutos para marcar gol

28 finalizações (16 no gol)

7 passes decisivos

6 grandes chances criadas

39% eficiência nos duelos

11 faltas sofridas

1 pênalti sofrido

Nota Sofascore 6.87

Além da boa média, Endrick é o artilheiro da equipe na Copa do Rei, com três gols anotados. Para seguir na liderança do quesito, o brasileiro vai a campo nesta quarta-feira (26), para o primeiro duelo da semifinal da competição, diante da Real Sociedad, fora de casa, às 17h30 (Brasília).