Antony, do Real Betis, recebeu uma boa notícia antes do duelo com o Real Madrid, por La Liga. O brasileiro, que havia sido expulso no duelo com o Getafe, pela 25ª rodada da competição, teve a sanção retirada após apelação da diretoria andaluz, e está disponível para o confronto com os vice-líderes.

Os advogados do Betis entraram com um pedido para revisão do lance por parte da Comissão Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). O árbitro do duelo, Alberola Rojas, alegou uma entrada por trás com força excessiva ao aplicar o cartão vermelho; após a apelação, a punição foi retirada, conforme divulgado pela entidade nesta quarta-feira (26).

Com isso, o ponta-direita está liberado para compor a equipe de Manuel Pellegrini no compromisso diante do Real. Os Verdiblancos mandam o confronto no sábado (1/3), com a bola rolando às 14h30 (de Brasília) no Benito Villamarín.

Antony tem protagonizado os últimos jogos dos Verdiblancos desde sua chegada à Andaluzia. Emprestado pelo Manchester United na janela do inverno europeu, o brasileiro assumiu rapidamente a titularidade e passou a ser decisivo.

🔰 Veja os números de Antony com a camisa do Real Betis

⚽ 6 jogos

⌛ 457 minutos em campo

🥅 3 gols

📤 2 assistências

🟨 1 cartão amarelo

✅ 3 vitórias

🟰 1 empate

❌ 2 derrotas