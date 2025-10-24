Cria do Botafogo recebe prêmio no futebol europeu: 'Evoluindo'

Revelado pelo Botafogo, o meio-campista Huguinho, de 18 anos, já começa a deixar sua marca no futebol europeu. Emprestado pelo Alvinegro ao RWDM Brussels, clube belga que também integra o Eagle Football de John Textor, o jovem volante se apresentou oficialmente em setembro e rapidamente ganhou espaço.

continua após a publicidade

➡️ Técnico explica decisão de recusar o Botafogo: 'Muito acertada'

Recém-chegado a Bruxelas, o camisa seis tem recebido minutos importantes e mostrado rápida adaptação ao alto nível. No último sábado (18), o volante e o clube belga superaram o Club NXT por 3 a 1, ocasião em que Huguinho foi eleito mais uma vez o "Homem do Jogo". Na rodada anterior, em 4 de outubro, o ex-Botafogo disputou seus primeiros 90 minutos no futebol profissional e também saiu vencedor do troféu individual.

Nas duas partidas em que foi eleito o melhor em campo, Huguinho manteve uma média de 90% de acerto nos passes, somando quatro passes decisivos e grande volume ofensivo (130 ações com a bola no total). O volante também foi destaque na função defensiva, com oito desarmes e quatro cortes nas duas partidas.

continua após a publicidade

Em menos de dois meses no novo clube, Huguinho acumula 184 minutos em três jogos, sendo titular nos últimos dois. No time profissional do Botafogo, ao longo da temporada de 2025, somou 35 minutos em quatro partidas. Para ele, a sequência na Bélgica reforça o plano de desenvolvimento dentro do grupo Eagle Football.

— Desde que cheguei, percebi o cuidado e o plano de carreira que estão montando para mim. Esses minutos são mais uma prova, continuidade do trabalho em um grupo que confiamos! Fico feliz por ajudar dentro de campo, entender o ritmo do profissional, o estilo do futebol europeu e, claro, poder ser recompensado como o 'Homem do Jogo'. Sinto que estou crescendo e evoluindo a cada dia e essas premiações são apenas consequências do trabalho — disse o jovem.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Cria do Botafogo em alta

Entrosado dentro e fora de campo, o brasileiro caiu nas graças da torcida e liderou a festa nas arquibancadas após a vitória de sábado. Um registro da celebração foi compartilhado nas redes do clube, mostrando o volante puxando a comemoração com os fãs.

Huguinho e RWD Molenbeek voltam a campo neste sábado (25), às 15h no horário de Brasília, contra o Club Liège, pela segunda divisão do campeonato belga.