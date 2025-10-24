Técnico explica decisão de recusar o Botafogo: 'Muito acertada'
SAF apostou no brasileiro no início de 2025 e precisou manter interino no cargo
- Matéria
- Mais Notícias
Técnico do América-MEX, o brasileiro André Jardine quase fez parte do projeto da SAF do Botafogo em 2025 após investida do empresário estadunidense John Textor. Ele, no entanto, optou por permanecer no clube mexicano e explicou a decisão meses depois.
Relacionadas
- Onde Assistir
Botafogo x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir24/10/2025
- Botafogo
Botafogo pode ter retornos importantes para enfrentar o Santos
Botafogo24/10/2025
- Mais Esportes
Torcedor do Flamengo gera tumulto e quase é agredido em Botafogo x Vasco pelo NBB
Mais Esportes23/10/2025
➡️ Patrick de Paula faz confissão sobre ida ao Botafogo: 'Não estava preparado'
André Jardine foi tratado como prioridade no início do ano após Artur Jorge, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, aceitar proposta do Al-Rayann, do Catar. O campeão olímpico em Tóquio 2020, inclusive, receberia valorização financeira.
— O Botafogo botou as cifras na mesa e me ofereceu um contrato muito bom, superior ao que eu recebia na época. O clube vinha de dois títulos importantes, mas eu sabia que eles iam perder jogador. Eu já imaginava a dificuldade que o Botafogo teria de manter o nível do ano passado e isso pesou. Acho que a minha decisão naquele momento foi muito acertada — disse Jardine, em entrevista ao "UOL".
Botafogo não dá "tiro certo"
Com a negativa do brasileiro, Textor apostou em Carlos Leiria como técnico interino no Campeonato Carioca e, em seguida, em Renato Paiva. O português, no entanto, foi demitido logo após a participação no Mundial de Clubes com a eliminação para o Palmeiras.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Depois disso, a SAF resolveu promover a técnico o italiano Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira. Com o novo comandante, o Botafogo ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 46.
- Matéria
- Mais Notícias