Napoli mira atacante rival para substituir o lesionado Lukaku
Centroavante belga sofreu grave lesão e ficará fora por até seis meses
Após o anúncio da grave lesão muscular sofrida por Romelu Lukaku, o Napoli já mirou um substituto imediato para sua referência ofensiva. Segundo a "Sky Sports", os napolitanos identificaram Dusan Vlahovic, da Juventus, como alvo inicial para suprir a ausência do belga durante a recuperação, que pode durar até seis meses.
Vlahovic está no mercado diante da falta de entendimento sobre uma possível renovação de contrato com a Velha Senhora, já que seu vínculo expira em junho de 2026. Assim, essa janela de transferências pode ser a última oportunidade para os Bianconeros conseguirem vender o sérvio. Somando a oportunidade de mercado com a lesão de Lukaku, o Napoli já iniciou os contatos pelo camisa 9 da Juventus.
O Napoli anunciou, nesta segunda-feira (18), que o atacante Romelu Lukaku sofreu uma grave lesão muscular na coxa e que passará por cirurgia. O atacante belga sentiu a contusão no amistoso contra o Olympiacos, na última quinta-feira (14), e será desfalque dos atuais campeões italianos por quatro a seis meses, com informou o comunicado oficial dos napolitanos.
"Após a lesão sofrida na partida contra o Olympiacos, Romelu Lukaku passou por exames no Hospital Pineta Grande, que revelaram uma lesão de alto grau no reto femoral da coxa esquerda. O jogador italiano já iniciou seu programa de reabilitação e também passará por uma consulta cirúrgica"
Números de Vlahovic pela Juventus
Apesar do impasse fora de campo, Dusan Vlahovic entregou desempenho interessante na última temporada pela Juventus. O camisa 9 atuou em 44 partidas por todas as competições, sendo 31 delas como titular, marcou 17 gols e contribuiu com outras cinco assistências para seus companheiros. Assim, o atacante sérvio chegaria ao Napoli sem a dificuldade natural de adaptação à Serie A e com bom histórico recente para substituir Lukaku.
