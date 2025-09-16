Ex-Botafogo é demitido após derrota em casa na Champions

O treinador Bruno Lage foi demitido do Benfica, nesta terça-feira (16), após derrota, de virada, para o Qarabag, do Azerbaijão, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. Além de resultados negativos, o clima ruim no vestiário contribuiu com a demissão do técnico. Em pronunciamento feito após o duelo, o presidente do clube, Rui Costa, anunciou a saída de Lage.

— Queria comunicar que chegámos a acordo com Bruno Lage, que deixa de ser treinador do Benfica a partir de hoje. Agradecer todo o trabalho e empenho, mas infelizmente chegou o momento e entendemos que era o momento de alterar. Relativamente ao próximo treinador, no sábado, na Vila das Aves, contamos ter o novo treinador — afirmou o presidente do Benfica.

Bruno Lage pelo Benfica

Esta foi a segunda passagem do treinador no Benfica, que se iniciou em setembro de 2024, após a demissão do alemão Roger Schmidt. Na temporada passada, foi vice-campeão da Liga Portuguesa e da Taça de Portugal, ambas para o Sporting, o maior rival dentro de Lisboa. No Mundial de Clubes, passou em primeiro no Grupo C, à frente do Bayern de Munique, após derrotar os Bávaros por 1 a 0. Porém, nas oitavas, foi eliminado para o Chelsea em derrota por 4 a 1.

Durante a competição, o treinador protaginizou briga com Orkun Kökçü, que se recusou a sair de campo, na partida contra o Auckland City, ainda pela fase de grupos. Após a saída do turco, que deu lugar a Renato Sanches, ambos bateram boca durante a substituição e, com o gol do meia português, voltaram a discutir, com Bruno Lage provocando o jogador. Sem clima no clube, Kökçü foi emprestado ao Besiktas.

Discussão entre Bruno Lage e Orkun Kökçü no Mundial de Clubes (Foto: Michael Owens/AFP )

Nesta temporada, ganhou reforços de peso, como o meia Richard Ríos, destaque no Mundial de Clubes pelo Palmeiras. Porém, já em pouco jogos, o desempenho da equipe não agradou e Lage foi demitido após a derrota do Benfica ao Qarabag, por 3 a 2, após está vencendo por 2 a 0 no primeiro tempo. Na segunda passagem, comandou os Encarnados por 66 jogos, com 46 vitórias, nove empates e onze derrotas.

