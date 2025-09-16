Em jogo tumultuado, Racing bate Vélez fora de casa e abre vantagem na Libertadores
La Academia aproveita superioridade numérica e precisa apenas do empate na volta
O Racing venceu o Vélez Sarsfield nesta terça-feira (16), fora de casa, no Estádio Jose Amalfitani, em Buenos Aires (ARG), no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Adrián Martínez fez o único gol da partida, e La Academia leva vantagem mínima para a decisão em casa, na próxima terça-feira (23).
Vélez Sarsfield x Racing: como foi o jogo?
Vélez Sarsfield e Racing fizeram um jogo tenso e de muitas interrupções, sobretudo no primeiro tempo. Michael Santos apareceu como principal opção ofensiva do Vélez, mas desperdiçou boas oportunidades. A situação da equipe da casa se complicou aos 43 minutos, quando o zagueiro Magallán foi expulso após falta em Nardoni. Antes disso, ele já havia sido advertido com cartão amarelo em uma discussão com o atacante Adrián Martínez, que também recebeu punição.
Com vantagem numérica, o Racing tomou a iniciativa e o controle da partida na volta do intervalo. Logo aos 7', Adrián Martínez colocou os visitantes à frente, após cruzamento de Solari. Pouco depois, o Vélez reagiu em sobra de cobrança de escanteio, com Quirós balançando a rede, mas o VAR apontou saída de bola no cruzamento e anulou o gol, gerando revolta na equipe mandante.
A tensão voltou a tomar conta do jogo, travado por faltas e cartões. Wilton Pereira Sampaio chegou a expulsar Nardoni, mas foi chamado pelo árbitro de vídeo e cancelou o cartão vermelho ao ver que o jogador não havia acertado o rosto de Bouzat. Amarrado, o duelo terminou com um único gol e vitória do Racing.
O que vem por aí?
Vélez e Racing voltam a se enfrentar por vaga nas semifinais da Libertadores na próxima terça-feira (23), no El Clindro. Em casa, La Academia terá vantagem do empate para avançar de fase. O vencedor do confronto enfrenta o classificado do duelo entre Estudiantes e Flamengo.
✅ FICHA TÉCNICA
VÉLEZ SARSFIELD 0 X 1 RACING
IDA - QUARTAS DE FINAL - LIBERTADORES
📆 Data e horário: terça-feira, 16 de setembro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Jose Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina;
🥅 Gols: Martínez, aos 7'/2ºT (0-1);
🟨 Cartões amarelos: Magallán (2) e Carrizo (VEL); Martirena, Martínez, Almendra (RAC);
🟥 Cartão vermelho: Magallán (VEL).
