O Racing venceu o Vélez Sarsfield nesta terça-feira (16), fora de casa, no Estádio Jose Amalfitani, em Buenos Aires (ARG), no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Adrián Martínez fez o único gol da partida, e La Academia leva vantagem mínima para a decisão em casa, na próxima terça-feira (23).

Vélez Sarsfield x Racing: como foi o jogo?

Vélez Sarsfield e Racing fizeram um jogo tenso e de muitas interrupções, sobretudo no primeiro tempo. Michael Santos apareceu como principal opção ofensiva do Vélez, mas desperdiçou boas oportunidades. A situação da equipe da casa se complicou aos 43 minutos, quando o zagueiro Magallán foi expulso após falta em Nardoni. Antes disso, ele já havia sido advertido com cartão amarelo em uma discussão com o atacante Adrián Martínez, que também recebeu punição.

Com vantagem numérica, o Racing tomou a iniciativa e o controle da partida na volta do intervalo. Logo aos 7', Adrián Martínez colocou os visitantes à frente, após cruzamento de Solari. Pouco depois, o Vélez reagiu em sobra de cobrança de escanteio, com Quirós balançando a rede, mas o VAR apontou saída de bola no cruzamento e anulou o gol, gerando revolta na equipe mandante.

A tensão voltou a tomar conta do jogo, travado por faltas e cartões. Wilton Pereira Sampaio chegou a expulsar Nardoni, mas foi chamado pelo árbitro de vídeo e cancelou o cartão vermelho ao ver que o jogador não havia acertado o rosto de Bouzat. Amarrado, o duelo terminou com um único gol e vitória do Racing.

Jogadores do Racing comemoram gol contra o Vélez pela Libertadores (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O que vem por aí?

Vélez e Racing voltam a se enfrentar por vaga nas semifinais da Libertadores na próxima terça-feira (23), no El Clindro. Em casa, La Academia terá vantagem do empate para avançar de fase. O vencedor do confronto enfrenta o classificado do duelo entre Estudiantes e Flamengo.

✅ FICHA TÉCNICA

VÉLEZ SARSFIELD 0 X 1 RACING

IDA - QUARTAS DE FINAL - LIBERTADORES

📆 Data e horário: terça-feira, 16 de setembro, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Jose Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina;

🥅 Gols: Martínez, aos 7'/2ºT (0-1);

🟨 Cartões amarelos: Magallán (2) e Carrizo (VEL); Martirena, Martínez, Almendra (RAC);

🟥 Cartão vermelho: Magallán (VEL).