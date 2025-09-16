Richard Ríos vira assunto após Benfica x Qarabag: ‘Como é possível?’

O Benfica perdeu para o Qarabag por 3 a 2, nesta terça-feira (16), no Estádio da Luz, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. Diante da derrota, o meia Richard Ríos, ex-jogador do Palmeiras, virou assunto nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em grande maioria, os torcedores do clube português aprovaram a partida do colombiano pelo clube. Apesar da derrota, Richard Ríos foi um dos destaques da equipe do técnico Bruno Lage. Em campo, ele contribuiu com frequência das ações do sistema dos Encarnados.

Ao todo, Richard Ríos teve duas finalizações ao gol, um chute bloqueado e três roubadas de bola. Veja a repercussão da atuação do jogador abaixo:

continua após a publicidade

Tradução: "Apesar da derrota, os torcedores do Benfica elogiaram Richard Rios pela sua atuação hoje contra o Qarabag. Esperamos que ele continue a jogar bem e a impressionar os torcedores".

Tradução: "O Benfica perdeu para o Qarabag. Não foi o seu melhor jogo, e marcar pontos em casa é crucial neste formato da Liga dos Campeões. Richard Ríos começou, tentou, mas estava sozinho".

continua após a publicidade

Como foi Benfica x Qarabag?

Em campo, as duas equipes protagonizaram um confronto bastante equilibrado e cheio de reviravoltas. Os Encarnados começaram a partida a todo vapor e abriram nos primeiros minutos do primeiro tempo 2 a 0, com Enzo Barrenechea e Vangelis Pavlidis. Os jogadores marcaram respectivamente aos 6 e 16 minutos.

Contudo, a equipe de Bruno Lage não conseguiu manter o ritmo, e assim, viu o adversário aos poucos virar o placar da partida. A reviravolta começou ainda no primeiro tempo, quando Leandro Andrade marcou aos 30 minutos.

O gol deu esperança para o time do Azerbaijão, que voltou melhor no segundo tempo. Logo no início do retorno do intervalo, Camilo Duran empatou a partida. O cronômetro marcava três minutos, quando o colombiano balançou as redes.

Com tudo igual no placar, os minutos sequentes foram marcados por bastante disputa e equilíbrio entre as equipes. Na reta final do confronto, Oleksiy Kaschchuk garantiu a vitória do Qarabag, aos 86 minutos.