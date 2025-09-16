Com chuva de gols e brasileiro em destaque, veja os resultados da Champions League nesta terça-feira (16)
Dia marcou a estreia da Champions League 2025/26
- Matéria
- Mais Notícias
A terça-feira (16) marcou a estreia da Champions League 2025/26, que foi recheada de grandes jogos. No Sán Mames, o Arsenal contou com o impacto imediato de Gabriel Martinelli, que entrou no segundo tempo e abriu o placar aos Gunners no primeiro minuto em campo, para derrotar o Athletic de Bilbao. Já em Turim, em jogou maluco com oito gols, Juventus e Borussia empataram em 4 a 4, com gols da equipe italiana nos acréscimos. Confira abaixo os principais destaques da rodada da principal competição do Velho Continente.
Relacionadas
- Fora de Campo
Richard Ríos vira assunto após Benfica x Qarabag: ‘Como é possível?’
Fora de Campo16/09/2025
- Fora de Campo
Jornalista aponta dado de Xabi Alonso no Real Madrid e dispara: ‘Não confia em Vini Jr.’
Fora de Campo16/09/2025
- Futebol Internacional
Vini Jr e Rodrygo são coadjuvantes em grande partida de Mbappé
Futebol Internacional16/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Champions League - 1ª rodada
Arsenal 2x0 Athletic de Bilbao
Na estreia da Champions League, o Arsenal venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0, no Estádio San Mamés, com gols de Gabriel Martinelli e Leandro Trossard, ambos vindos do banco de reservas. Os Gunners dominaram boa parte da partida após os 20 minutos iniciais, enquanto o Bilbao, em seu retorno à competição após dez anos, sentiu a ausência de Nico Williams, que estava lesionado.
No próximo sábado (20), os bascos enfrentam o Valencia, às 16h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. Já o Arsenal recebe o Manchester City no domingo (21), às 12h30 (de Brasília), pela Premier League.
Juventus 4x4 Borussia Dortmund
Juventus e Borussia Dortmund protagonizaram um jogo eletrizante na estreia da Champions League e empataram por 4 a 4, em Turim. Após um primeiro tempo de poucas emoções, o duelo ganhou intensidade na etapa final, com oito gols marcados. Os alemães chegaram a abrir 4 a 2 no placar, mas a Juve buscou o empate nos acréscimos com gols de Vlahović e Kelly.
O Valencia retorna aos gramados para encarar o Athletic Bilbao, pela quinta rodada de La Liga, no sábado (20), às 16h (de Brasília), no Mestalla. Já o Barcelona visita o Newcastle, na estreia da Champions League, no St. James Park, na quinta-feira (18), às 16h (de Brasília).
Real Madrid 2x1 Olympique de Marselha
O Real Madrid estreou com vitória na Champions League ao derrotar o Olympique de Marseille por 2 a 1, no Santiago Bernabéu. Weah abriu o placar para os franceses após erro de Arda Güler, mas Mbappé garantiu a virada merengue com dois gols de pênalti. Rodrygo sofreu a primeira penalidade, enquanto Vini Jr, que entrou no segundo tempo, foi o responsável pelo lance do segundo pênalti.
Após o duelo, o Real Madrid volta a campo no próximo sábado (20), no Santiago Bernabéu, às 11h15 (de Brasília), para enfrentar o Espanyol em jogo válido por La Liga. O Marseille, por sua vez, terá um clássico na próxima rodada do Campeonato Francês, encarando o PSG no domingo (21), às 15h45 (de Brasília).
Tottenham 1x0 Villarreal
O Tottenham estreou com vitória na Champions League ao derrotar o Villarreal por 1 a 0, em Londres. O gol saiu logo aos três minutos, quando o goleiro brasileiro Luiz Júnior falhou em cruzamento e acabou marcando contra. Com a vantagem, os Spurs dominaram o primeiro tempo, mas não conseguiram ampliar o marcador.
No próximo sábado (20), o Tottenham visita o Brighton pela quinta rodada da Premier League, às 11h (de Brasília). O Villarreal, no mesmo dia, recebe o Osasuna em casa, pelo Campeonato Espanhol, às 13h30.
Outros resultados
- PSV 1x3 Union Saint-Gilloise
- Benfica 2x3 Qarabag
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias