Atacante da Premier League está próximo do Besiktas; veja

No apagar das luzes, a Premier League pode perder mais um jogador para o futebol turco. O Besiktas está próximo de um acordo com Jota Silva, atacante do Nottingham Forest, de acordo com Fabrizio Romano. A negociação está sendo fechada com um empréstimo como base e opção de compra fixada.

Jota Silva já estava fora dos planos de Nuno Espirito Santo e nem a demissão do treinador mudou a postura do Forest quanto ao atacante. Jota quase fechou com o Sporting, porém, um atraso na troca de decumentação fez com que a mudança fracassasse por apenas um minuto em seu registro na federação portuguesa. O jogador também recebeu ofertas do Botafogo e da Arábia Saudita, mas as partes não alcançaram desfechos positivos.

Com a brecha originada pela diferença dos 'dealines' das principais janelas em relação a Turquia, Jota Silva se tornou um alvo do Besiktas. O clube turco já tinha a aprovação do atacante e se alinhou com o Nottingham Forest, oferecendo um empréstimo com opção de compra, que pode se tornar uma obrigação a depender de metas a serem batidas pelo atleta.

Jota Silva em apresentação no Nottingham Forest (Foto: Reprodução/Nottingham Forest)

Perda de espaço no Nottingham Forest

Jota Silva chegou ao Nottingham Forest há um ano, mas não conquistou o espaço que era esperado. O atacante português disputou 32 jogos, marcou apenas três gols e contribuiu com uma assistência, números bem menos expressivos do que no Vitória de Guimarães. Assim, Jota sequer entrou na relação de inscritos do Forest na Liga Europa e sua saída é esperada desde o início do mercado de verão. Mesmo com as tentativas de Botafogo, Sporting e Neom, o Besiktas será o destino do jogador.

