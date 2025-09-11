A Federação Inglesa de Futebol (FA) apresentou 74 acusações formais contra o Chelsea, relacionadas a supostas violações das regras que regem a atuação de agentes de atletas com passagem pelo clube. As infrações teriam ocorrido entre 2009 e 2022, em especial nas temporadas de 2010/11 a 2015/16, período em que o clube estava sob a propriedade do empresário russo Roman Abramovich. A entidade estipulou o prazo até 19 de setembro para que os Blues apresentem sua defesa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

As denúncias lançam nova luz sobre práticas administrativas adotadas na gestão anterior e foram, segundo informações do jornal britânico "The Telegraph", encaminhadas à FA pela atual diretoria, liderada pelo empresário norte-americano Todd Boehly. Além disso, o consórcio que adquiriu o Chelsea em 2022 teria reportado possíveis irregularidades à Premier League e à UEFA.

continua após a publicidade

A aquisição do clube por Boehly ocorreu em 2022, por 4,25 bilhões de euros (R$ 26,7 bilhões à época), após o governo britânico impor sanções a Abramovich em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia. O oligarca, por sua vez, foi forçado a vender o clube, que havia comprado em 2003.

Problemas na Premier League? 🤔

Ainda de acordo com o "The Telegraph", as investigações em curso podem resultar em punições severas, incluindo a perda de pontos na tabela da Premier League — medida que reacende questionamentos sobre a governança no futebol inglês e sobre os mecanismos de fiscalização adotados no passado.

continua após a publicidade

— No total, 74 acusações foram apresentadas contra o Chelsea FC. A conduta objeto das acusações abrange o período de 2009 a 2022 e está relacionada principalmente a eventos ocorridos entre as temporadas de 2010/11 e 2015/16. O Chelsea tem até 19 de setembro de 2025 para responder — disse a federação em nota oficial.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.