Jornalista critica investida do Flamengo: ‘Soberba’

O Flamengo emitiu uma petição à ONU para que sua torcida seja oficialmente reconhecida como uma nação. A atitude do clube foi analisada pelo jornalista Arnaldo Ribeiro, da TV Band. Para ele, o clube Rubro-Negro foi soberbo em almejar a "separação".

- Essa coisa de se sentir maior do que os outros. Uma certa soberba clubística que eu acho que não é mensurada somente com o número de torcedores. Eu nunca entendo quando o clube toma essa iniciativa de se separar e se tornar uma coisa não admirada pelos outros. Isso afasta outras pessoas - declarou.

Petição do Flamengo à ONU ultrapassa 100 mil assinaturas

O Flamengo anunciou nesta terça-feira (9) uma campanha direcionada à Organização das Nações Unidas (ONU), em que o clube declara oficialmente a intenção de ter sua torcida reconhecida como uma nação pela entidade global. Uma petição foi aberta para que os rubro-negros assinem e solicitem à ONU o novo status de “Nação simbólico-cultural”, que seria a primeira na história do planeta.

Sete horas depois do anúncio oficial da campanha pelo reconhecimento da primeira “Nação simbólico-cultural”, o Rubro-Negro recolheu 100 mil assinaturas, que complementarão uma solicitação à ONU pela alcunha.

Zico faz pronunciamento sobre petição do Flamengo para tornar torcida nação simbólico-cultural (Foto: Divulgação)

Filipe Luís terá retornos importantes no treino desta quarta-feira

Para o treino desta quarta-feira no CT do Flamengo, marcado para as 9h30 (de Brasília), o técnico Filipe Luís contará com os retornos de Arrascaeta e Varela, liberados pela seleção do Uruguai.

Arrascaeta não tem nenhum problema físico. No cronograma da seleção uruguaia, o meia seria poupado da partida contra o Chile na terça-feira (16), fora de casa. Assim, o técnico Marcelo Bielsa abriu mão do meio-campista.

Guillermo Varela será reavaliado pelo departamento médico do Flamengo assim que se apresentar no Ninho do Urubu. Nos últimos dias, o Dr. Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Rubro-Negro, esteve em contato com os médicos da seleção uruguaia e com o próprio jogador.