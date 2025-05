O zagueiro João Victor Cesco celebrou a primeira temporada em Portugal. Com passagens pela base de Palmeiras e São Paulo, o defensor conquistou o acesso para a elite do futebol no país e também o título da segunda divisão do Campeonato Português vestindo a camisa do Tondela. Para o jogador, de 24 anos, o ano foi de muito aprendizado.

- Se eu pudesse definir em uma palavra seria maturação, porque acredito que eu estava competindo com os melhores. Na minha posição tinham muitos centrais experientes e que já haviam jogado a primeira divisão em Portugal. Estar ali no dia a dia com eles dividindo o vestiário, dividindo os gramados foi de muito aprendizado. Eram verdadeiros líderes e eu acabei amadurecendo ainda mais o meu estilo de jogo e quem eu sou. Essa minha primeira temporada foi de muita maturação e vou levar para o resto da vida - comentou João Victor Cesco, que é irmão do atacante João Costa, ex-Roma e que atualmente está no Al-Ettifaq, da Arábia Saudita.

O Tondela terminou a competição com 64 pontos, alcançados com 17 vitórias, 13 empates e apenas quatro derrotas. O zagueiro, que passou pela Chapecoense e na temporada passada estava no Hebar, da Bulgária, comemorou a primeira taça como profissional.

- A minha meta era subir de divisão. Sou religioso, sou católico e pedi a Deus, coloquei em um papel como pedido para Ele me abençoar e que pudesse nos ajudar durante toda essa temporada. Ainda fui coroado com algo a mais, com o título, não esperava. Foi algo surreal. Foi o meu primeiro título como profissional e espero que venham outros - disse.

👀 O futuro do zagueiro ex-Palmeiras

De férias na cidade natal Umuarama, no interior do Paraná, João Victor Cesco ainda tem mais um ano de contrato com o Tondela. Ele ainda vai definir o futuro com os representantes sobre os próximos passos da carreira.

- Quero amadurecer, quero jogar a primeira divisão do Campeonato Português, mas também deixo Deus cuidar de tudo, como sempre cuidou na minha carreira. Vamos aguardar e se for para ser em Portugal ou em outro local estou preparado para ir ajudar - finalizou.