Ex-Coritiba, Jesé Rodríguez relembrou uma bronca que recebeu de Cristiano Ronaldo no período em que atuaram juntos no Real Madrid. Em entrevista ao "Los Amigos de Edu", o jogador do Las Palmas contou sobre sua boa relação com o português, mas um episódio ficou marcado em sua memória.

- Me deu vários conselhos. Quando subi ao profissional, tínhamos uma boa relação. Houve uma vez em que não nos falamos muito por conta de uma bronca que me deu por não ter tocado para ele. Me deu bronca no vestiário e disse que eu deveria decidir melhor algumas situações de quando finalizar ou não. Ficou duas ou três semanas sério comigo, mas me ajudou no campo.

Na sequência, Jesé Rodríguez explicou também o motivo da saída de José Mourinho do Real Madrid. O centroavante elogiou o treinador português, mas fez ressalvas com relação ao comportamento do comandante com o elenco.

- Era uma pessoa boa. Mas acabou misturando muito o personagem de treinador, não soube controlá-lo e desgastou mentalmente os pesos-pesados do vestiário.

Revelado no Real Madrid, Jesé Rodríguez subiu ao profissional com a saída de Mourinho e atuou durante três temporadas ao lado de Cristiano Ronaldo. No entanto, o atacante não conseguiu ter um impacto forte no clube, foi negociado com o PSG em 2016 e rodou por diversos clubes em diferentes países.

