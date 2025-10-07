‘Preso’: jornal espanhol expõe situação de Memphis Depay no Brasil

O atacante Memphis Depay, destaque do Corinthians e peça fundamental na seleção da Holanda, enfrentou um contratempo inusitado após a vitória sobre o Mirassol no último domingo (5). Segundo informações de veículos holandeses e do jornal espanhol "AS", o jogador teve o passaporte roubado, o que impediu sua viagem de retorno à Europa para se apresentar à seleção comandada por Ronald Koeman.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Depay deveria ter embarcado para a Holanda no domingo, mas foi barrado no aeroporto ao perceber que estava sem o documento. O próprio técnico da seleção confirmou a situação em entrevista coletiva.

continua após a publicidade

— Ele não conseguiu encontrar o passaporte no Brasil. Foi ao aeroporto sem um, mas não pôde embarcar. Não há exceções, nem mesmo se você for o Memphis — explicou Koeman.

O episódio ocorre em um momento importante para o atacante, que no mês passado se tornou o maior artilheiro da história da seleção holandesa, com 52 gols marcados. A ausência temporária, no entanto, atrapalha os planos de Koeman, já que a equipe disputa as últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

Com 10 pontos e um jogo a menos que os demais adversários do Grupo G, a Holanda lidera a classificação empatada com a Polônia e precisa vencer Malta e Finlândia neste período de Data Fifa para manter a ponta.

➡️Seleções podem garantir vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta Data Fifa; entenda

Memphis Depay se tornou o maior artilheiro da história da seleção holandesa (Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP)

Depay perde titularidade após problema com passaporte

A expectativa é de que Depay regularize sua documentação esta terça-feira (7), quando deverá se juntar ao restante do elenco. Mesmo assim, Koeman adiantou que o atacante não será titular no duelo contra Malta, marcado para quinta-feira (15h45).

— O plano que eu tinha com Memphis vai mudar. Ele não começará jogando. Todos têm direito a se atrasar às vezes, mas não quando há uma partida pela frente — completou o treinador.