‘Preso’: jornal espanhol expõe situação de Memphis Depay no Brasil
Craque do Corinthians passou por problemas com passaporte
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante Memphis Depay, destaque do Corinthians e peça fundamental na seleção da Holanda, enfrentou um contratempo inusitado após a vitória sobre o Mirassol no último domingo (5). Segundo informações de veículos holandeses e do jornal espanhol "AS", o jogador teve o passaporte roubado, o que impediu sua viagem de retorno à Europa para se apresentar à seleção comandada por Ronald Koeman.
Por que a Inglaterra fará um amistoso na Data Fifa ao invés de jogo pelas Eliminatórias?
Futebol Internacional
‘Verdadeiro sonho’, descreve criança brasileira após treinar no Barcelona e conhecer Bonmatí
Futebol Feminino
Jornal espanhol repercute mensagem misteriosa de brasileiro do Real Madrid: ‘Grato’
Futebol Internacional
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Depay deveria ter embarcado para a Holanda no domingo, mas foi barrado no aeroporto ao perceber que estava sem o documento. O próprio técnico da seleção confirmou a situação em entrevista coletiva.
— Ele não conseguiu encontrar o passaporte no Brasil. Foi ao aeroporto sem um, mas não pôde embarcar. Não há exceções, nem mesmo se você for o Memphis — explicou Koeman.
O episódio ocorre em um momento importante para o atacante, que no mês passado se tornou o maior artilheiro da história da seleção holandesa, com 52 gols marcados. A ausência temporária, no entanto, atrapalha os planos de Koeman, já que a equipe disputa as últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.
Com 10 pontos e um jogo a menos que os demais adversários do Grupo G, a Holanda lidera a classificação empatada com a Polônia e precisa vencer Malta e Finlândia neste período de Data Fifa para manter a ponta.
➡️Seleções podem garantir vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta Data Fifa; entenda
Depay perde titularidade após problema com passaporte
A expectativa é de que Depay regularize sua documentação esta terça-feira (7), quando deverá se juntar ao restante do elenco. Mesmo assim, Koeman adiantou que o atacante não será titular no duelo contra Malta, marcado para quinta-feira (15h45).
— O plano que eu tinha com Memphis vai mudar. Ele não começará jogando. Todos têm direito a se atrasar às vezes, mas não quando há uma partida pela frente — completou o treinador.
📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias