Ex-Barcelona assume comando do Shakhtar Donetsk

Classificado para a próxima Liga Europa, o Shakhtar Donetsk anunciou a contratação de Arda Turan para ser o seu técnico a partir da temporada que vem. O ex-meia tem apenas 38 anos e defendeu as cores do Barcelona em sua época de jogador. Seu contrato será válido até o meio de 2027.

Arda Turan começou sua jornada como treinador há pouco tempo, fazendo seu primeiro trabalho apenas em 2023, quando assumiu o comando do Eyupspor, da Turquia. Mesmo com pouca experiência, Arda entregou bons resultados. Na temporada 2023/24, garantiu acesso com título na segunda divisão. Já em 2024/25, terminou em sexto lugar.

Agora, no Shakhtar, encontra um time que terminou em terceiro lugar do Campeonato Ucraniano e disputará a fase preliminar da Europa League. Potência nacional, a equipe não conquistou o título do campeonato pela primeira vez após quatro anos consecutivos. Por isso, optou por mudanças em sua comissão técnica ao demitir o croata Marino Pusic.

— Estou orgulhoso de me juntar ao Shakhtar, um ótimo clube com histórica rica e grandes tradições. É um time bem conhecido em toda a Europa, com a ambição de vencer a cada partida. Eu espero contribuir para o legado do clube e trazer momentos de prazer para os torcedores enquanto jogamos. Estamos profundamente motivados a ganhar troféus, seja na Ucrânia ou em competições europeias — disse.

Arda Turan assinando contrato com o Shakhtar Donetsk (Foto: Reprodução/Shakhtar)

Em sua época de jogador, Arda Turan defendeu as cores de diversos clubes, como Galatasaray, Manisaspor, Istanbul Basaksehir, Barcelona e Atlético de Madrid, sendo este o que mais se destacou na primeira prateleira do continente.

Números de Arda Turan como treinador

84 jogos

45 vitórias

14 empates

25 derrotas

1 título

