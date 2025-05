Thierry Henry questiona treinador e seca de títulos do Arsenal

Ídolo do Arsenal, Thierry Henry veio a público questionar a seca de títulos do Arsenal e o trabalho de Mikel Arteta. Mesmo desempenhando bem, os Gunners terminaram as últimas três temporadas da Premier League em segundo lugar. Para o ex-atacante francês, o treinador deveria apresentar resultados melhores.

Contratado em 2019, Arteta foi campeão da Copa da Inglaterra pelo Arsenal em seu primeiro ano como treinador. Depois disso, porém, não chegou a uma final sequer, vencendo apenas dois troféus da Supercopa da Inglaterra, sendo um deles logo após sua primeira temporada.

— Eu entendo que não é o seu time quando você chega. Você precisa de, pelo menos, três ou quatro janelas de transferências para mudar tudo o que precisa mudar. É preciso dar tempo ao treinador para ele implementar o seu sistema. Mas nos últimos três anos, o Arsenal esteve em situações que deveria, pelo menos, vencer uma copa ou chegar a alguma final — disse Henry ao podcast "Stick to Football".

Técnico do Arsenal, Arteta observa confronto contra o Liverpool, pela Premier League (Foto: Peter Powell/AFP)

— Eu entendo quando as pessoas questionam se você deveria competir por um troféu ou estar na final. Não estou falando que é um desapontamento, mas é normal as pessoas levantarem questionamentos agora sobre o que o time está fazendo — completou o ex-atacante, que citou o Manchester United como exemplo. Mesmo em baixa nos últimos anos de Premier League, os Diabos Vermelhos venceram a Copa da Liga em 2023 e Copa da Inglaterra em 2024.

Henry faz apelo por reforços para o ataque do Arsenal

Assim como todos os torcedores do Arsenal, Henry reforçou que, para dar um passo a mais, o clube precisa fazer um grande investimento por um centroavante de qualidade. Hoje, para o setor, Kai Havertz é o principal nome, não tendo as características tradicionais de um "nove clássico". Ao longo da temporada, Mikel Merino, meia de ofício, também precisou ser improvisado.

— Ele (Arteta) trouxe alguns jogadores. Trouxe o Raheem (Sterling), quando todos queriam um camisa 9. Ele teve tempo para trazer aquele camisa 9. Eu não sou o treinador, não sei como estão as discussões para isso, mas todos estão gritando por um camisa 9 — concluiu.

Viktor Gyokeres é promessa de gols pela Champions League (Foto: Reprodução/Instagram)

Os rumores de mercado apontam que o Arsenal está, de fato, atrás de um centroavante para a próxima temporada. O nome favorito é o de Viktor Gyökeres, do Sporting. Benjamin Sesko, do RB Leipzig, corre por fora como uma espécie de "Plano B". Alexander Isak, do Newcastle, também estaria na lista de reforços.

