Na mira do Barcelona desde janeiro, Marcus Rashford deu mais um passo para reforçar o campeão espanhol na próxima temporada. De acordo com informações do jornal "Sport", Deco, diretor esportivo do Barça, se encontrou com o empresário do jogador nesta quarta-feira (28) para aparar as arestas do negócio.

Rashford, que terá seu empréstimo encerrado junto ao Aston Villa, não está dentro dos planos de Rúben Amorim no Manchester United. Neste sentido, o Barcelona seria o seu destino favorito, já dando o aval para seus representantes negociarem sua ida para o clube. Informações do jornalista Fabrizio Romano indicam que o empecilho envolve o modelo da negociação entre United e Barça.

As conversas ainda se encontram em estágios iniciais, mas fato é que o United insiste em 40 milhões de libras (R$ 306 milhões) por uma venda em definitivo de Rashford. O Barcelona, por sua vez, busca outras opções para realizar o negócio, já que ainda não se recuperou 100% da crise financeira que vive há alguns anos.

Internamente, o Barcelona vê Rashford como uma oportunidade de mercado. Fato é que, em contramão, o clube não o vê como um reforço estrutural. Por isso, a intenção seria moldar um negócio via empréstimo com opção de compra. O jogador tem contrato junto ao United até 2028, sem projeção para renová-lo.

Rashford reencontrou bom futebol no Aston Villa

Marcus Rashford anunciado como reforço do Aston Villa (Foto: Reprodução/Instagram)

Sem espaço no Manchester United, Rashford foi liberado por empréstimo ao Aston Villa. Sob o comando de Unai Emery, o atacante inglês voltou a atuar bem, assumiu a titularidade e foi convocado pela Inglaterra. Foram quatro gols e seis assistências em 17 jogos. Na reta final da temporada, porém, se lesionou e foi baixa nos jogos mais importantes dos Lions.

