Barcelona inscreverá novo reforço por lesão de Ter Stegen
Clube catalão irá formalizar a inscrição do recém-contratado Joan García
O Barcelona anunciou, nesta quarta-feira (13), que a Comissão Médica de La Liga reconheceu que a lesão de longa duração do goleiro Marc-André ter Stegen atende aos critérios dos regulamentos atuais. Com isso, o clube irá formalizar a inscrição do recém-contratado Joan García.
— O Barcelona informa que a Comissão Médica da La Liga determinou que a lesão de Marc-André Ter Stegen atende aos critérios de longo prazo estabelecidos pelos regulamentos atuais. O clube dará entrada na quinta-feira para a formalização imediata da inscrição do jogador Joan García — escreveu o Barcelona em um comunicado.
Essa questão gerou nos últimos dias um impasse envolvendo Ter Stegen e Barcelona, onde o jogador se recusou a assinar o relatório médico necessário para enviar à La Liga. Os Culés consideram que a postura do goleiro pode impactar diretamente o planejamento da temporada, inclusive atrasando ou inviabilizando a chegada de reforços.
Com a certificação da lesão do goleiro alemão, o clube catalão conseguiu espaço na folha salarial para incluir García, que ficará à disposição do técnico Hansi Flick para a primeira rodada do Campeonato Espanhol, no sábado (16), contra o Mallorca.
Joan García é o novo reforço do Barcelona
Joan García foi anunciado como novo jogador do Barcelona para 2025/26. O clube divulgou a contratação após o pagamento da multa rescisória: 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões). O jovem atuava no Espanyol, principal rival dos Blaugranas na Catalunha.
Nascido na Catalunha, Joan García tem 24 anos e iniciou na base do Espanyol em 2017, quando foi contratado junto ao modesto CF Damm, seu primeiro clube na carreira. Sem pular etapas, o goleiro assinou seu primeiro contrato profissional em 2021, com validade prevista até 2028. Foi titular na equipe catalã em todos os 38 jogos da La Liga em 2024/25. Somadas todas as competições, ele fez 67 jogos pelo time principal e passou 21 partidas sem sofrer gols.
