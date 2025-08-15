Campeão, vagas na Champions, rebaixados: veja as previsões para a Premier League 2025/26

A Premier League retorna nesta sexta-feira (15) com o duelo do atual campeão Liverpool contra o Bournemouth. Nesta temporada, o campeonato será realizado entre o dia 15 de agosto de 2025 até o dia 24 de maio de 2026. A equipe de futebol internacional do Lance! e a dupla de entrevistados do canal "Not Soccer" fizeram suas previsões para a temporada 2025/26; confira.

Confira as previsões para a temporada 2025/26 da Premier League

Equipe do Not Soccer - campeão, vagas na Champions e rebaixados

Estevão Ferreira

🏆 Campeão: Liverpool

4⃣ Classificados para a Champions: Arsenal, Manchester City, Chelsea e Newcastle

⬇️ Rebaixados: Burnley, Sunderland e Wolves

Gabriel Penteado

🏆 Campeão: Manchester City

4⃣ Classificados para a Champions: Liverpool, Arsenal, Chelsea e Manchester United

⬇️ Rebaixados: Burnley, Leeds e Sunderland

Gabriel justificou seu voto no Manchester City como campeão por acreditar nos resultados em uma recuperação tática do time de Guardiola após uma temporada de 2024/25 desastrosa.

Equipe do Lance! crava principais posições na tabela e prêmios individuais

Gabriel Bergone

🏆 Campeão: Arsenal

4⃣ Classificados para a Champions: Liverpool, Manchester City, Chelsea e Newcastle

⬇️ Rebaixados: Wolves, Leeds e Burnley

🎖️ Melhor Jogador: Bukayo Saka (Arsenal)

⚽ Artilheiro: Viktor Gyokeres (Arsenal)

⛳ Melhor Assistente: Mohamed Salah (Liverpool)

🥅 Melhor Goleiro: Alisson (Liverpool)

Viktor Gyokeres é o novo centroavante do Arsenal e um dos fortes nomes para a artilharia da Premier League 2025/26 (Foto: Divulgação/Arsenal)

Gabriel Mota

🏆 Campeão: Liverpool

4⃣ Classificados para a Champions: Manchester City, Arsenal e Manchester United

⬇️ Rebaixados: Crystal Palace, Burnley e Leeds

🎖️ Melhor Jogador: Florian Wirtz (Liverpool)

⚽ Artilheiro: Viktor Gyokeres (Arsenal)

⛳ Melhor Assistente: Bruno Fernandes (Manchester United)

🥅 Melhor Goleiro: Alisson (Liverpool)

João Brandão

🏆 Campeão: Arsenal

4⃣ Classificados para a Champions: Arsenal, Liverpool, Chelsea e Manchester City

⬇️ Rebaixados: Burnley, Sunderland e Leeds

🎖️ Melhor Jogador: Bukayo Saka (Arsenal)

⚽ Artilheiro: Viktor Gyokeres (Arsenal)

⛳ Melhor Assistente: Bukayo Saka (Arsenal)

🥅 Melhor Goleiro: Gianluigi Donnarumma (?)

João Pedro Lima

🏆 Campeão: Liverpool

4⃣ Classificados para a Champions: Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester City

⬇️ Rebaixados: Burnley, Leeds e Wolverhampton

🎖️ Melhor Jogador: Cole Palmer (Chelsea)

⚽ Artilheiro: Hugo Ekitiké (Liverpool)

⛳ Melhor Assistente: Cole Palmer (Chelsea)

🥅 Melhor Goleiro: Alisson (Liverpool)

Cole Palmer foi apontado como candidato a ser eleito como Melhor Jogador da Premier League 2025/26 (Foto: Franck Fife/AFP)

Lucas Borges

🏆 Campeão: Liverpool

4⃣ Classificados para a Champions: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea e Brighton

⬇️ Rebaixados: Wolverhampton, Leeds e Sunderland

🎖️ Melhor Jogador: Mohamed Salah (Liverpool)

⚽ Artilheiro: Viktor Gyokeres (Arsenal)

⛳ Melhor Assistente: Mohamed Salah (Liverpool)

🥅 Melhor Goleiro: Aaron Ramsdale (Newcastle)

Emive Ferreira

🏆 Campeão: Arsenal

4⃣ Classificados para a Champions: Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United

⬇️ Rebaixados: Burnley, Leeds e Brentford

🎖️ Melhor Jogador: Cole Palmer (Chelsea)

⚽ Artilheiro: Viktor Gyokeres (Arsenal)

⛳ Melhor Assistente: Bruno Fernandes (Manchester United)

🥅 Melhor Goleiro: Dean Henderson (Crystal Palace)

Pedro Ernesto

🏆 Campeão: Liverpool

4⃣ Classificados para a Champions: Liverpool, Arsenal, Manchester City e Chelsea

⬇️ Rebaixados: Fulham, Leeds United e Burnley

🎖️ Melhor Jogador: Mohamed Salah (Liverpool)

⚽ Artilheiro: Erling Haaland (Manchester City)

⛳ Melhor Assistente: Mohamed Salah (Liverpool)

🥅 Melhor Goleiro: Alisson (Liverpool)

Alisson, goleiro do Liverpool, foi apontado como um dos candidatos a vencer o prêmio de Melhor Goleiro da Premier League 2025/26 (Foto: Reprodução/Liverpool)

