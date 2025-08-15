Campeão, vagas na Champions, rebaixados: veja as previsões para a Premier League 2025/26
Equipe do Lance! e especialistas cravam resultados da Premier League 2025/26
A Premier League retorna nesta sexta-feira (15) com o duelo do atual campeão Liverpool contra o Bournemouth. Nesta temporada, o campeonato será realizado entre o dia 15 de agosto de 2025 até o dia 24 de maio de 2026. A equipe de futebol internacional do Lance! e a dupla de entrevistados do canal "Not Soccer" fizeram suas previsões para a temporada 2025/26; confira.
Confira as previsões para a temporada 2025/26 da Premier League
Equipe do Not Soccer - campeão, vagas na Champions e rebaixados
Estevão Ferreira
🏆 Campeão: Liverpool
4⃣ Classificados para a Champions: Arsenal, Manchester City, Chelsea e Newcastle
⬇️ Rebaixados: Burnley, Sunderland e Wolves
Gabriel Penteado
🏆 Campeão: Manchester City
4⃣ Classificados para a Champions: Liverpool, Arsenal, Chelsea e Manchester United
⬇️ Rebaixados: Burnley, Leeds e Sunderland
Gabriel justificou seu voto no Manchester City como campeão por acreditar nos resultados em uma recuperação tática do time de Guardiola após uma temporada de 2024/25 desastrosa.
Equipe do Lance! crava principais posições na tabela e prêmios individuais
Gabriel Bergone
🏆 Campeão: Arsenal
4⃣ Classificados para a Champions: Liverpool, Manchester City, Chelsea e Newcastle
⬇️ Rebaixados: Wolves, Leeds e Burnley
🎖️ Melhor Jogador: Bukayo Saka (Arsenal)
⚽ Artilheiro: Viktor Gyokeres (Arsenal)
⛳ Melhor Assistente: Mohamed Salah (Liverpool)
🥅 Melhor Goleiro: Alisson (Liverpool)
Gabriel Mota
🏆 Campeão: Liverpool
4⃣ Classificados para a Champions: Manchester City, Arsenal e Manchester United
⬇️ Rebaixados: Crystal Palace, Burnley e Leeds
🎖️ Melhor Jogador: Florian Wirtz (Liverpool)
⚽ Artilheiro: Viktor Gyokeres (Arsenal)
⛳ Melhor Assistente: Bruno Fernandes (Manchester United)
🥅 Melhor Goleiro: Alisson (Liverpool)
João Brandão
🏆 Campeão: Arsenal
4⃣ Classificados para a Champions: Arsenal, Liverpool, Chelsea e Manchester City
⬇️ Rebaixados: Burnley, Sunderland e Leeds
🎖️ Melhor Jogador: Bukayo Saka (Arsenal)
⚽ Artilheiro: Viktor Gyokeres (Arsenal)
⛳ Melhor Assistente: Bukayo Saka (Arsenal)
🥅 Melhor Goleiro: Gianluigi Donnarumma (?)
João Pedro Lima
🏆 Campeão: Liverpool
4⃣ Classificados para a Champions: Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester City
⬇️ Rebaixados: Burnley, Leeds e Wolverhampton
🎖️ Melhor Jogador: Cole Palmer (Chelsea)
⚽ Artilheiro: Hugo Ekitiké (Liverpool)
⛳ Melhor Assistente: Cole Palmer (Chelsea)
🥅 Melhor Goleiro: Alisson (Liverpool)
Lucas Borges
🏆 Campeão: Liverpool
4⃣ Classificados para a Champions: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea e Brighton
⬇️ Rebaixados: Wolverhampton, Leeds e Sunderland
🎖️ Melhor Jogador: Mohamed Salah (Liverpool)
⚽ Artilheiro: Viktor Gyokeres (Arsenal)
⛳ Melhor Assistente: Mohamed Salah (Liverpool)
🥅 Melhor Goleiro: Aaron Ramsdale (Newcastle)
Emive Ferreira
🏆 Campeão: Arsenal
4⃣ Classificados para a Champions: Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United
⬇️ Rebaixados: Burnley, Leeds e Brentford
🎖️ Melhor Jogador: Cole Palmer (Chelsea)
⚽ Artilheiro: Viktor Gyokeres (Arsenal)
⛳ Melhor Assistente: Bruno Fernandes (Manchester United)
🥅 Melhor Goleiro: Dean Henderson (Crystal Palace)
Pedro Ernesto
🏆 Campeão: Liverpool
4⃣ Classificados para a Champions: Liverpool, Arsenal, Manchester City e Chelsea
⬇️ Rebaixados: Fulham, Leeds United e Burnley
🎖️ Melhor Jogador: Mohamed Salah (Liverpool)
⚽ Artilheiro: Erling Haaland (Manchester City)
⛳ Melhor Assistente: Mohamed Salah (Liverpool)
🥅 Melhor Goleiro: Alisson (Liverpool)
