Ex-atacante da seleção da Holanda destrói carro de R$ 1,8 milhão

Eljero Elia, ex-atacante da Juventus, Hamburgo e da seleção holandesa, perdeu o controle de seu Lamborghini 636 e colidiu com outros dois veículos na Holanda. O acidente ocorreu na noite do último sábado (4), por volta das 21h45 no horário local. Ninguém ficou ferido no incidente.

O veículo de luxo, avaliado em aproximadamente 300 mil euros (equivalente a R$ 1,8 milhão), teve sua dianteira completamente destruída e não tem possibilidade de reparo após o impacto. Em entrevista ao canal Omroep West, Elia explicou como o acidente aconteceu.

— Eu estava dirigindo em um trecho que costuma ser calmo nesse horário. De repente, vi os carros à minha frente frearem. Tentei fazer o mesmo, mas o carro derrapou. A única coisa que consegui fazer foi não bater no carro que vinha logo atrás. Só houve danos materiais. Poderia ter sido muito pior — relatou o ex-jogador.

A colisão ocorreu quando Elia tentou frear ao perceber que os veículos à sua frente reduziam a velocidade. O Lamborghini derrapou durante a manobra, resultando no acidente que envolveu outros dois carros.

Carro destruído por Eljero Elia é uma Lamborghini 636, avaliada em R$ 1,8 milhão (Foto: Reprodução/X)

Carreira de Eljero Elia

Elia defendeu a seleção dos Países Baixos em 30 oportunidades e se aposentou dos gramados em 2023. Durante sua carreira, além de Juventus e Hamburgo, o atacante também atuou por clubes como Werder Bremen, Southampton, Istambul Basaksehir e Feyenoord. Em toda a carreira, Eljero disputou 493 partidas, com 74 gols marcados e 57 assistências. Em títulos, o ex-jogador venceu o Campeonato Italiano (2011/12), Campeonato Holandês (2016/17), Copa da Holanda (2015/16) e o Campeonato Turco (2019/20).

