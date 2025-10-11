Curaçao sonha com vaga e mais; veja resultados das Eliminatórias da Concacaf
Quatro partidas encerraram a terceira rodada das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2026. Com tropeço de favorito, seleção sensação e grupos embolados, a primeira parte da segunda fase em busca de jogar o Mundial dentro do próprio continente já se foi. Sem México, Estados Unidos e Canadá, já garantidas por serem os países-sede, equipes que nunca disputaram a maior competição de futebol terão as chances aumentadas em busca do sonho.
O sonho de Curaçao
Sem nunca ter jogado uma Copa do Mundo, Curaçao se aproxima cada vez mais de realizar um sonho. Pela terceira rodada do Grupo B, em casa, a pequena colônia holandesa no Caribe derrotou a Jamaica por 2 a 0 e assumiu a liderança da tabela com sete pontos. Os gols foram marcados por Livano Comenencia e Kenji Gorré.
Fora da Copa?
Sensação da Copa do Mundo de 2014 e presente em 2018 e 2022, a Costa Rica vive momento complicado no Grupo C. Após ter vida tranquila na primeira fase, onde venceu os quatro jogos que disputou, a seleção costa-riquenha ocupa apenas a terceira colocação na fase decisiva, e, por enquanto, está fora até mesmo da repescagem. A equipe que conta com Keylor Navas empatou pela terceira vez consecutiva, sendo, dessa vez, contra Honduras, por 0 a 0.
Resultados da terceira rodada das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2026
Quinta-feira (9)
- Nicarágua 0x3 Haiti
- Honduras 0x0 Costa Rica
Sexta-feira (10)
- Suriname 1x1 Guatemala
- El Salvador 0x1 Panamá
- Bermudas 0x3 Trinidad e Tobago
- Curaçao 2x0 Jamaica
Classificação das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2026
Grupo A
|Suriname
|5
|3
|1
Panamá
5
3
1
El Salvador
3
3
-1
Guatemala
2
3
-1
Grupo B
|Curaçao
|7
|3
|3
Jamaica
6
3
4
Trinidad e Tobago
4
3
1
Bermudas
0
3
-8
Grupo C
|Haiti
|5
|3
|3
Honduras
5
3
2
Costa Rica
3
3
0
Nicarágua
1
3
-5
Entenda o regulamento
Nesta segunda fase, apenas os primeiros colocados, divididos em três grupos de quatro equipes, se classificarão de forma direta à Copa do Mundo. Já as seleções que ficarem em segundo, jogarão a repescagem.
Entre os países na segunda fase, cinco nunca disputaram uma Copa, sendo eles Guatemala, Suriname, Curaçao, Bermudas e Nicarágua. Nas demais seleções, figurinhas carimbadas nas últimas edições do Mundial, como a Costa Rica, que participou dos últimos três Mundiais. As partidas de cada grupo serão disputados em formato de turno e returno, com a sexta e última rodada sendo disputada no dia 18 de novembro, de forma simultânea.
Calendário de jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026 - Concacaf
Grupo A
Quarta rodada
- El Salvador x Guatemala - 14/10/2025
- Panamá x Suriname - 14/10/2025
Quinta rodada
- Guatemala x Panamá - 13/11/2025
- Suriname x El Salvador - 13/11/2025
Sexta Rodada
- Panamá x El Salvador - 18/11/2025
- Guatemala x Suriname - 18/11/2025
Grupo B
Quarta Rodada
- Jamaica x Bermudas - 14/10/2025
- Curaçao x Trinidad e Tobago - 14/10/2025
Quinta Rodada
- Trinidad e Tobago x Jamaica - 13/11/2025
- Bermudas x Curaçao - 13/11/2025
Sexta Rodada
- Trinidad e Tobago x Bermudas - 18/11/2025
- Jamaica x Curaçao - 18/11/2025
Grupo C
Quarta Rodada
- Costa Rica x Nicarágua - 13/10/2025
- Honduras x Haiti - 13/10/2025
Quinta Rodada
- Nicarágua x Honduras - 13/11/2025
- Haiti x Costa Rica - 13/11/2025
Sexta Rodada
- Costa Rica x Honduras - 18/11/2025
- Haiti x Nicarágua - 18/11/2025
