Curaçao sonha com vaga e mais; veja resultados das Eliminatórias da Concacaf

Quatro partidas encerraram a terceira rodada das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2026. Com tropeço de favorito, seleção sensação e grupos embolados, a primeira parte da segunda fase em busca de jogar o Mundial dentro do próprio continente já se foi. Sem México, Estados Unidos e Canadá, já garantidas por serem os países-sede, equipes que nunca disputaram a maior competição de futebol terão as chances aumentadas em busca do sonho.

O sonho de Curaçao

Sem nunca ter jogado uma Copa do Mundo, Curaçao se aproxima cada vez mais de realizar um sonho. Pela terceira rodada do Grupo B, em casa, a pequena colônia holandesa no Caribe derrotou a Jamaica por 2 a 0 e assumiu a liderança da tabela com sete pontos. Os gols foram marcados por Livano Comenencia e Kenji Gorré.

Fora da Copa?

Sensação da Copa do Mundo de 2014 e presente em 2018 e 2022, a Costa Rica vive momento complicado no Grupo C. Após ter vida tranquila na primeira fase, onde venceu os quatro jogos que disputou, a seleção costa-riquenha ocupa apenas a terceira colocação na fase decisiva, e, por enquanto, está fora até mesmo da repescagem. A equipe que conta com Keylor Navas empatou pela terceira vez consecutiva, sendo, dessa vez, contra Honduras, por 0 a 0.

Resultados da terceira rodada das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2026

Quinta-feira (9)

Nicarágua 0x3 Haiti

Honduras 0x0 Costa Rica

Sexta-feira (10)

Suriname 1x1 Guatemala

El Salvador 0x1 Panamá

Bermudas 0x3 Trinidad e Tobago

Curaçao 2x0 Jamaica

Classificação das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2026

Grupo A

Suriname 5 3 1 Panamá 5 3 1 El Salvador 3 3 -1 Guatemala 2 3 -1

Grupo B

Curaçao 7 3 3 Jamaica 6 3 4 Trinidad e Tobago 4 3 1 Bermudas 0 3 -8

Grupo C

Haiti 5 3 3 Honduras 5 3 2 Costa Rica 3 3 0 Nicarágua 1 3 -5

Entenda o regulamento

Nesta segunda fase, apenas os primeiros colocados, divididos em três grupos de quatro equipes, se classificarão de forma direta à Copa do Mundo. Já as seleções que ficarem em segundo, jogarão a repescagem.

Entre os países na segunda fase, cinco nunca disputaram uma Copa, sendo eles Guatemala, Suriname, Curaçao, Bermudas e Nicarágua. Nas demais seleções, figurinhas carimbadas nas últimas edições do Mundial, como a Costa Rica, que participou dos últimos três Mundiais. As partidas de cada grupo serão disputados em formato de turno e returno, com a sexta e última rodada sendo disputada no dia 18 de novembro, de forma simultânea.

Calendário de jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026 - Concacaf

Grupo A

Quarta rodada

El Salvador x Guatemala - 14/10/2025

Panamá x Suriname - 14/10/2025

Quinta rodada

Guatemala x Panamá - 13/11/2025

Suriname x El Salvador - 13/11/2025

Sexta Rodada

Panamá x El Salvador - 18/11/2025

Guatemala x Suriname - 18/11/2025

Grupo B

Quarta Rodada

Jamaica x Bermudas - 14/10/2025

Curaçao x Trinidad e Tobago - 14/10/2025

Quinta Rodada

Trinidad e Tobago x Jamaica - 13/11/2025

Bermudas x Curaçao - 13/11/2025

Sexta Rodada

Trinidad e Tobago x Bermudas - 18/11/2025

Jamaica x Curaçao - 18/11/2025

Grupo C

Quarta Rodada

Costa Rica x Nicarágua - 13/10/2025

Honduras x Haiti - 13/10/2025

Quinta Rodada

Nicarágua x Honduras - 13/11/2025

Haiti x Costa Rica - 13/11/2025

Sexta Rodada

Costa Rica x Honduras - 18/11/2025

Haiti x Nicarágua - 18/11/2025

