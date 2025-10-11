Jorge Jesus, ex-Flamengo, revela título mais importante da carreira

Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, apontou qual título mais importante da sua carreira em entrevista ao programa “Portugal Football Summit”. Atualmente, o português comanda o Al-Nassr, da Arábia Saudita, com seu compatriota Cristiano Ronaldo.

continua após a publicidade

O ex-treinador do Rubro-Negro não pisou em ovos para escolher o título que mais marcou sua carreira. Apesar de grandes conquistas no Benfica, clube que ficou durante mais tempo, ele escolheu a Libertadores de 2019 com o Flamengo.

- ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Foi o título que mais felicidade me deu e o que mais me marcou na carreira. Teve a ver com o jogo. (Libertadores). Foi uma vitória marcante exatamente pelo momento e porque a Libertadores é como a Champions na Europa Claro que na Europa tem divulgação maior, mas a Libertadores é muito importante - comentou Jorge Jesus sobre o título com o Flamengo.

continua após a publicidade

Jorge Jesus, ex-Flamengo, é técnico do Al-Nassr, da Arábia Saudita (Foto: Reprodução)

Maior torcida do mundo

Em entrevista ao programa “Portugal Football Summit”, Jorge Jesus declarou que o Flamengo é o clube com mais torcedores no mundo. O renomado treinador destacou que, apesar da grandiosidade de clubes como Benfica, Sporting e FC Porto, os 50 milhões de flamenguistas fazem toda a diferença.

➡️Ancelotti vira assunto na Europa em Brasil x Coreia do Sul: ‘Desrespeito surreal’

- Benfica, Sporting e o FC Porto são grandes clubes, mas o Flamengo tem 50 milhões de torcedores, é o clube com mais torcedores do mundo - declarou o técnico do Al-Nassr.

continua após a publicidade

Passagem histórica de Jorge Jesus pelo Flamengo

O legado de Jorge Jesus no Flamengo em 2019 ficou marcado até hoje no futebol brasileiro. Trazido para substituir Abel Braga no meio da temporada, o técnico português alcançou números expressivos e que servem de parâmetro quando outro time começa a alcançar muito sucesso no Brasil.

Marcado por um senso de humor único e uma maneira de trabalhar ainda mais singular, Jorge Jesus no Flamengo foi um fenômeno dificil de esquecer. O treinador conseguiu uma marca de mais títulos que derrotas e encantou os rubro-negros.

Em 57 jogos, o português teve 43 vitórias, 10 empates e apenas quatro derrotas. Seus comandados marcaram 129 gols e sofreram 47. Os títulos conquistados de Jorge Jesus no Flamengo foram: Libertadores 2019, Brasileiro 2019, Supercopa do Brasil 2020, Recopa Sul-Americana 2020, Carioca 2020.