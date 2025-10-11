Kylian Mbappé está liberado para atuar pelo Real Madrid no confronto contra o Getafe, no próximo domingo (18), no estádio Coliseum, pela nona rodada de La Liga. O departamento médico do clube espanhol descartou lesão grave no tornozelo esquerdo do atacante francês após exames realizados nesta sexta-feira (11). O jogador havia sentido desconforto durante partida entre França e Azerbaijão pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.

Nota do Real Madrid sobre a lesão

"Não há gravidade na lesão de Mbappé, que na próxima semana treinará normalmente com o restante de seus companheiros e poderá, portanto, jogar na próxima partida do Madrid, no domingo contra o Getafe no Coliseum."

Lesão de Mbappé

O atacante sofreu o desconforto nos minutos finais do jogo pela seleção francesa e precisou ser substituído. A situação gerou apreensão inicial, mas os exames realizados após seu retorno a Madri afastaram preocupações maiores. A equipe médica do Real Madrid compara o caso de Mbappé ao recente episódio envolvendo Éder Militão. O defensor brasileiro também sofreu uma pequena lesão no local e foi poupado da viagem para Almaty, em jogo da Champions League, por medida preventiva.

O problema no tornozelo de Mbappé começou antes mesmo de sua convocação para a seleção francesa. O jogador já havia sofrido uma leve entorse durante o jogo contra o Villarreal, último compromisso do Real Madrid antes da Data Fifa. Mesmo com limitações físicas, Kylian participou do jogo contra o Azerbaijão no Parc des Princes.

Kylian Mbappé sente lesão em partida entre França e Azerbaijão, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

O atacante treinou apenas na véspera da partida, mas teve atuação decisiva no confronto pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026. Mbappé marcou golaço, após jogada individual, e deu assistência para o gol de Adrien Rabiot, em cruzamento.

Outra preocupação

Franco Mastantuono também retornou a Madri após apresentar sobrecarga muscular durante compromisso com a Argentina. Assim como o francês, a lesão do jovem jogador não é considerada grave. A situação do argentino para o próximo jogo permanece indefinida. O meia será avaliado pelos fisioterapeutas do clube nos próximos dias e sua disponibilidade contra o Getafe dependerá de sua evolução clínica.

O diagnóstico inicial da equipe médica argentina confirmou a avaliação prévia feita pelo Real Madrid, que já identificava uma leve sobrecarga muscular de Mastantuono. Por recomendação médica, o atleta retornou à capital espanhola para receber tratamento no centro de treinamento do clube, enquanto aguarda sua recuperação.

