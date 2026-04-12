Ex-Arsenal conquista primeiro título como treinador na Inglaterra

Jack Wilshere conquistou neste domingo (12) seu primeiro título como treinador ao comandar o Luton Town na vitória por 3 a 1 sobre o Stockport County, no Wembley, na final do EFL Trophy. O ex-meio-campista do Arsenal alcança a conquista logo em sua temporada de estreia à frente da equipe, após assumir o cargo em outubro.

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O título foi definido em uma partida em que o Luton saiu atrás no placar, com gol de Adama Sidibeh, mas reagiu ainda no primeiro tempo com Emiliano Lawrence. Na etapa final, Nahki Wells marcou duas vezes e garantiu o triunfo da equipe inglesa.

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A trajetória do Luton na competição foi marcada por um episódio fora de campo. A equipe havia sido eliminada nas oitavas de final após derrota para o Swindon Town por 2 a 1. No entanto, o adversário foi posteriormente punido por utilizar jogadores de forma irregular, e o resultado foi revertido para 3 a 0 a favor do Luton, que seguiu na competição.

Após a reclassificação, o time venceu Plymouth Argyle e Northampton Town, ambos por 2 a 1, garantindo vaga na decisão disputada em Wembley.

Primeiro título e início de carreira

A conquista representa o primeiro troféu de Wilshere como treinador principal. O inglês, de 34 anos, encerrou a carreira como jogador em 2022 e iniciou a trajetória fora dos gramados nas categorias de base do Arsenal.

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Antes de assumir o Luton, também teve experiência como integrante de comissão técnica e como treinador interino. Desde que chegou ao clube, Wilshere soma 38 partidas no comando, com 18 vitórias, nove empates e 11 derrotas.

Jack Wilshere foi campeão pelo Luton Town (Foto: Reprodução)

Situação na temporada

Apesar do título, o Luton Town ocupa a 10ª posição na League One, com 61 pontos em 41 jogos, e segue na disputa por uma vaga nos play-offs de acesso. A equipe está a seis pontos da zona de classificação e volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Northampton Town.

A conquista do EFL Trophy encerra um período de oscilações na temporada e marca o primeiro resultado relevante do treinador no comando da equipe inglesa.

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