Em coletiva após a derrota da França por 2 a 0 contra a Croácia, pela ida das quartas de final da Liga das Nações, o técnico Didier Deschamps admitiu que o time cometeu muitos erros e, por isso, saiu em desvantagem na decisão. O comandante também não escondeu sua frustração.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Tivemos um bom começo, mas perdemos a bola, cometemos erros técnicos. Demos oportunidades aos nosso adversários. Eles têm qualidades, mas nós as demos sem que eles precisassem procurá-las — iniciou o treinador.

continua após a publicidade

— Houve o pênalti que Mike (Maignan) defendeu, mas escorregamos muitas vezes. Não controlamos a bola bem o suficiente. Eles defenderam bem e não encontramos efetividade. Repito, tudo o que conseguimos dar a eles no primeiro tempo, fomos punidos. Começamos com boas intenções, mas houve muito desperdício técnico — completou.

➡️ Na reedição da final da Copa de 2018, Croácia sai na frente da França na Liga das Nações

Deschamps não desanima com desvantagem e erros da França

Agora atrás no placar para o jogo de volta, no Stade de France, Les Bleus terão de vencer por, pelo menos, dois gols de diferença para levar a disputa por uma vaga no Final Four aos pênaltis. Além de admitir os erros, Deschamps demonstrou foco para o segundo jogo.

continua após a publicidade

— Vamos nos recuperar, analisar e mudar rapidamente. Temos apenas três dias. Se há um exemplo a ser encontrado, é este. Mas depende de nós. — comentou.