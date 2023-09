O Arsenal enfrenta o Everton neste domingo (17), às 12h30 (de Brasília), no Estádio Goodison Park, em jogo válido pela 5ª rodada da Premier League 2023/24. Donos da casa, os Toffees ocupam a 18ª posição, com apenas um ponto conquistado, enquanto os Gunners estão em 5º lugar, com 10 pontos.