O Manchester United conquistou, neste domingo (3), o título da Premier League Summer Series após empatar com o Everton por 2 a 2 em Atlanta, na Geórgia (EUA). O torneio de pré-temporada também tinha Bournemouth e West Ham, que mais cedo, duelaram para triunfo dos Hammers por 2 a 0.

Bruno Fernandes, de pênalti, e Mason Mount marcaram os gols dos Red Devils, enquanto Iliman Ndiaye e Aymen Heaven (contra) balançaram as redes em favor dos Toffees. O resultado levou a equipe de Rúben Amorim aos sete pontos, enquanto os comandados de David Moyes fizeram apenas seu primeiro ponto, deixando os Estados Unidos sem vencer.

👀 Como foi o jogo?

O duelo começou com domínio da posse de bola do United, que precisava pontuar para erguer o troféu amistoso. Porém, a estocada inicial foi do Everton: Beto foi lançado pelo alto nas costas da defesa, esticou o pé para dominar já driblando Bayindir e completou para as redes georgianas, mas o gol foi anulado por impedimento do centroavante português.

A resposta mancuniana veio minutos depois. Aos 16', Amad Diallo recebeu grande passe de Mbeumo e invadiu a área em velocidade. Primeiro, tentou o passe, mas a bola bateu em Tarkowski; a sobra veio em seus pés, e ao dar um tapa na frente, o atacante foi derrubado pelo defensor adversário. O árbitro Thomas Bramall não hesitou e apontou para a marca da cal. Na cobrança, Bruno Fernandes deslocou Pickford e inaugurou o marcador nos Estados Unidos.

Com o controle do marcador, o Manchester não teve pressa na criação. E em troca despretensiosa de passes aos 29', Bruno apareceu para girar no meio de dois e clarear um lance. O lusitano viu Mbeumo, mas optou por chutar de bico; na sobra, o camaronês tentou finalizar duas vezes, mas foi travado pela marcação em ambas. Beto, aos 34', voltou a aparecer em resposta para receber cruzamento de Garner e poderia ter batido de primeira, mas ao tentar girar, acabou perdendo a passada e fez falta em Dalot.

Apesar de pouco incisivo, o Everton buscou o empate. Aos 39 minutos, Ugarte tentou sair jogando após um ataque do time de Merseyside, mas teve a carteira batida por Mykolenko. A jogada se ofereceu para Gueye, que de primeira, cruzou para Ndiaye. O camisa 10, sem deixar a bola tocar no chão, emendou de pé esquerdo, sem chances para Bayindir nem sequer mexer o corpo.

Com o placar igualado, o United voltou a ter as ações de modo vertical, mas faltava criatividade. Em certo momento, chegou a pedir pênalti em jogada de O'Brien. Do outro lado, o que faltava era entrosamento: Beto e Alcaraz roubaram a bola do pé um do outro e não finalizaram grande jogada coletiva. A chance perdida custou caro: aos 23', Bruno Fernandes achou passe no meio de dois para Mason Mount, que dominou girando e acertou um belo chute colocado para recolocar os mancunianos em vantagem.

Sete minutos depois, a velocidade do time de Merseyside surtiu efeito. Ndiaye acelerou - Bruno Fernandes tentou o parar, o que gerou um princípio de confusão - e soltou com Onyango. O ponta acionou Thierno Barry no meio; ao dominar para girar, o atacante viu Diallo chegar cortando de bico, mas a bola bateu em Heaven e foi lentamente morrer nas redes vermelhas. Depois do empate, United e Everton sentiram o ritmo amistoso e se contentaram com a igualdade no marcador.

Bruno Fernandes e Ndiaye dividem bola em confronto entre Manchester United e Everton (Foto: AJ Reynolds/Getty Images/AFP)

🌌 O que vem por aí?

Após o título, o Manchester tem mais um amistoso para fazer, diante da Fiorentina, no sábado (9), às 8h45 (de Brasília). Da mesma maneira, o Everton entra em campo apenas uma vez mais na pré-temporada, diante da Roma, no mesmo dia, mas às 11h.

A estreia dos dois clubes na Premier League será em duas semanas. Os Red Devils abrem o calendário de 2025/26 com um clássico diante do Arsenal, em 17 de agosto; no dia seguinte, os Toffees enfrentam o Leeds United.

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester United 2x2 Everton

Terceira rodada - Premier League Summer Series

📆 Data e horário: domingo, 3 de agosto de 2025, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

🕴️ Arbitragem: Thomas Bramall (árbitro); Eddie Smart e Akil Howson (auxiliares); Lewis Smith (quarto árbitro)

🥅 Gols: Bruno Fernandes (MUN - 18' 1T); Iliman Ndiaye (EVE - 39' 1T); Mason Mount (MUN - 23' 2T); Aymen Heaven (contra - EVE - 30' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Bruno Fernandes (MUN); Iliman Ndiaye (EVE)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🔴🟡 Manchester United (Técnico: Rúben Amorim)

Altar Bayindir; Leny Yoro (Harry Maguire), Matthijs de Ligt (Tyler Fredricson) e Luke Shaw (Mason Mount); Kobbie Mainoo (Ayden Heaven) e Manuel Ugarte (Casemiro); Amad Diallo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot; Bryan Mbeumo (Patrick Dorgu) e Matheus Cunha (Rasmus Hojlund)

🔵🔵 Everton (Técnico: David Moyes)

Jordan Pickford; Jack O'Brien, James Tarkowski (Adam Aznou), Michael Keane e Vitalii Mykolenko; Gana Gueye (Tyler Onyango), James Garner e Tim Iroegbunam (Harrison Armstrong); Carlos Alcaraz (Dwight McNeil), Iliman Ndiaye (Youssef Chermiti) e Beto (Thierno Barry)

