Manchester City acerta empréstimo de Grealish ao Everton
Maior contratação da história do time de Pep Guardiola vem perdendo espaço no clube
O Manchester City acertou o empréstimo do meia-atacante Jack Grealish ao Everton, por uma temporada. Segundo informações do canal "Sky Sports" e do jornalista Fabrizio Romano, a negociação ainda não foi oficialmente confirmada pelos clubes, mas as conversas estão em estágio avançado. O inglês gostou do projeto apresentado pela diretoria dos Toffees e concordou em ser emprestado.
A expectativa é que Grealish faça exames ainda nesta segunda e seja anunciado pelo Everton nas próximas 24 horas. Ele será emprestado ao clube até o fim da temporada 2025/26, mas sem informações de opção ou obrigação de compra.
Sem espaço no time de Pep Guardiola, Grealish foi comprado pelo Manchester City por 117 milhões de euros (R$ 753 milhões) do Aston Villa em 2021, sendo a contratação mais cara da história do clube e a maior transferência envolvendo um jogador inglês. Porém, desde que chegou, não correspondeu.
Reforço do Everton, Grealish vem da pior temporada no Manchester City
Desde então, o espaço de Grealish tem diminuído. Nas últimas duas temporadas, ele caiu na hierarquia do ataque, sendo superado por nomes como Phil Foden, Jeremy Doku, Savinho, Kevin De Bruyne e Bernardo Silva.
Na última temporada, o meia-atacante atuou como titular em apenas sete partidas na Premier League, ficou fora do elenco do City no Mundial de Clubes e não foi convocado para a seleção inglesa na Eurocopa de 2024. Ao todo, ele disputou 32 jogos em todas as competições, marcou três gols e deu cinco assistências.
