Manchester City acerta empréstimo de Grealish ao Everton

O Manchester City acertou o empréstimo do meia-atacante Jack Grealish ao Everton, por uma temporada. Segundo informações do canal "Sky Sports" e do jornalista Fabrizio Romano, a negociação ainda não foi oficialmente confirmada pelos clubes, mas as conversas estão em estágio avançado. O inglês gostou do projeto apresentado pela diretoria dos Toffees e concordou em ser emprestado.

A expectativa é que Grealish faça exames ainda nesta segunda e seja anunciado pelo Everton nas próximas 24 horas. Ele será emprestado ao clube até o fim da temporada 2025/26, mas sem informações de opção ou obrigação de compra.

Sem espaço no time de Pep Guardiola, Grealish foi comprado pelo Manchester City por 117 milhões de euros (R$ 753 milhões) do Aston Villa em 2021, sendo a contratação mais cara da história do clube e a maior transferência envolvendo um jogador inglês. Porém, desde que chegou, não correspondeu.

Reforço do Everton, Grealish vem da pior temporada no Manchester City

Jack Grealish comemora gol pelo Manchester City (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Desde então, o espaço de Grealish tem diminuído. Nas últimas duas temporadas, ele caiu na hierarquia do ataque, sendo superado por nomes como Phil Foden, Jeremy Doku, Savinho, Kevin De Bruyne e Bernardo Silva.

Na última temporada, o meia-atacante atuou como titular em apenas sete partidas na Premier League, ficou fora do elenco do City no Mundial de Clubes e não foi convocado para a seleção inglesa na Eurocopa de 2024. Ao todo, ele disputou 32 jogos em todas as competições, marcou três gols e deu cinco assistências.

