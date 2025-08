Everton acerta com meia do Chelsea por mais de R$ 200 milhões

O Everton acertou a contratação de meio-campista do Chelsea por um montante superior a R$ 200 milhões e o anunciou nesta quarta-feira (6). Trata-se de Kiernan Dewsbury-Hall, meia de 26 anos que se destacou previamente pelo Leicester. Apesar de já ter trabalhado com Enzo Maresca, o jogador inglês não estava no planos do treinador dos Blues para a temporada.

Kiernan Dewsbury-Hall foi oficializado como jogador do Everton por um valor fixo de 28,6 milhões de euros (R$ 182,4 milhões na cotação atual), além das variáveis em 4,5 milhões de euros (R$ 28,7 milhões) por metas a serem alcançadas. O meia inglês assina contrato por cinco anos e é mais um exemplo da ambição dos Toffes para 2025/26, depois de anos em sequência brigando contra o rebaixamento na Premier League.

Dewsbury-Hall foi contratado pelo Chelsea no verão de 2024, justamente quando Enzo Maresca, seu antigo treinador, chegou aos Blues. Porém, na última temporada, foi titular em apenas duas oportunidades na Premier League. Ao todo, marcou cinco gols e concedeu três assistências nos 36 jogos que disputou por todas as competições, conquistando a Conference League e o Mundial de Clubes.

Trajetória de Dewsbury-Hall até o Chelsea

Kiernan Dewsbury-Hall se desenvolveu nas categorias de base do Leicester City e estreou pela equipe principal na temporada 2019/20. O meia inglês ainda foi emprestado à clubes menores, como o Blackpool e o Luton Town, antes de retornar ao Leicester e se destacar por três anos consecutivos, atraindo interesse do Chelsea. Agora, Dewsbury-Hall dará seguimento à sua carreira no Everton.

Kiernan Dewsbury-Hall apresentado pelo Everton em seu novo estádio (Foto: Reprodução/Everton)

