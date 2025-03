Everton faz jogo teste em novo estádio na Inglaterra; veja o gol

O Everton realizou, neste domingo (23), um evento teste no novo estádio "Everton Stadium", para ver a equipe sub-21 vencer o Bolton B por 1 a 0, com gol de Kingsford Boakye. A inauguração oficial da arena ainda não aconteceu, mas cerca de 25 mil torcedores presenciaram o primeiro gol do clube no novo palco.

O Everton deixará o Goodison Park, onde jogou por 133 anos, para mudar-se para um novo estádio. Localizado nas docas de Bramley, às margens do Rio Mersey, a nova casa dos Toffees ficará um pouco mais distante do centro da cidade de Liverpool em relação ao atual, e será a sétima maior arena da Premier League.

O Everton informou que ainda não pode realizar jogos oficiais nesse estádio no momento, e que as capacidades reduzidas nos eventos-teste fazem parte dos processos de obtenção de licenças. A meta é ter o estádio de Bramley-Moore pronto no início da temporada 2025/26.

Novo estádio de Everton terá capacidade para 52.888 pessoas (Foto: Everton/Divulgação)

Obra do novo estádio do Everton

Iniciada em agosto de 2021, a obra contou com um orçamento inicial de 500 milhões de libras. Contudo, após apresentação de uma série de documentos no recurso do Everton contra a dedução de pontos na Premier League, o orçamento foi revisado. Assim, a atividade alcançou cerca de 760 milhões de libras (aproximadamente R$ 5,4 bilhões).

Recentemente, o grupo Friedkin se tornou proprietário do Everton, após comprar 94,1% das ações do clube. A venda para o consórcio que também administra a Roma, da Itália, viabilizou que os Toffees pudessem se mudar para o seu novo estádio sem contrair dívidas.

