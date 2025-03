Jornal revela que Thiago Motta saiu da Juventus por causa de jogador do Flamengo

Com nove meses no cargo de treinador, Thiago Motta foi demitido da Juventus em decisão controversa. O ítalo-brasileiro conduziu a equipe a jogos oscilantes e deixou o time longe da briga pelo título nacional ao sofrer sete gols e duas derrotas nas partidas que praticamente sacramentaram sua queda do cargo. Internamente, o jornal "La Gazzetta dello Sport" explorou os bastidores da relação conturbada entre ambas as partes.

O veículo italiano listou os fatores que levaram o trabalho de Thiago na Juventus as ruínas: percepção do vestiário, má gestão de elenco e relacionamentos precários. Em análise, o resultado esportivo foi insatisfatório devido a fatores sociais, e não técnicos ou táticos.

— A gestão rígida imposta por Thiago Motta, que tinha pouca empatia com os jogadores, tornava tudo muito mecânico, a ponto de se enfraquecer justamente porque o envolvimento nos momentos de dificuldade se tornava muito limitante e limitado. No final das contas, os jogadores que nunca sentiram um fardo extremo de gestão técnica são muito poucos. Dar a ele muita liberdade para tomar decisões acabou causando os maiores problemas da equipe, já que todo líder em potencial era forçado pelo treinador a ficar um passo atrás — escreveu Giovanni Albanese, colaborador da "La Gazzetta dello Sport".

Além das ponderações acima, o jornal aponta um fator fundamental para a aura negativa do clube internamente: a saída de Danilo, motivada por Motta.

— No final das contas, os jogadores que nunca sentiram um fardo extremo de gestão técnica são muito poucos. Um dos pontos mais baixos da gestão Motta foi atingido no final de dezembro, quando ele decidiu pedir a transferência de Danilo: o capitão titular. Raramente considerado, Danilo, no entanto, acatou e nunca esteve frente a frente com o treinador, a não ser para representar o time, o que aconteceu pouco antes de Thiago decidir deixá-lo fora do elenco por uma série de solicitações que não foram compartilhadas — relatou o portal, sobre o atual defensor do Flamengo.

Carreira de Thiago Motta como técnico 📃

Thiago, de 42 anos, ganhou projeção internacional em nova função no Bologna, entre as temporadas de 2022 e 2024. A campanha que garantiu o time do norte da Itália para a fase de grupos da Champions League desta edição o corou como um dos nomes mais promissores do mercado de treinadores.

Rivais nos tempos de jogador, a relação de amor e ódio Thiago e Juventus começou justamente no dia dos namorados de 2024. Foram 42 partidas no comando da Velha Senhora, com 18 vitórias, oito empates e 16 derrotas. A equipe acabou eliminada na repescagem do mata-mata da Champions, nas quartas de final da Copa Itália e figura a quinta posição do Campeonato Italiano, 12 pontos atrás da líder Inter de Milão.

Thiago era visto como o nome certo para o cargo de técnico da Juventus a longo prazo, visto que assinou um contrato válido por três anos, sendo o pivô da reformulação da equipe. Após anos de dominância local, são quatro anos sem títulos do Campeonato Italiano para a maior campeã nacional. Para o lugar do ex-jogador, a Zebra anunciou Igor Tudor como novo comandante.

