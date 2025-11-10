Europeus repercutem atuação de Vitor Roque, do Palmeiras: 'Imparável'

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" destacou a atuação de Vitor Roque na derrota do Palmeiras para o Mirassol por 2 a 1, neste domingo (9), pelo Campeonato Brasileiro. O veículo classificou o atacante como "imparável" após o golaço de bicicleta marcado ainda no primeiro tempo, chamando o lance de "um dos mais bonitos da temporada".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em texto publicado na editoria internacional, o diário lembrou que o "Tigrinho" voltou a mostrar o talento que o levou ao Barcelona. Segundo o Mundo Deportivo, mesmo com o revés do Palmeiras, o camisa 9 "se inventou um gol que poucos fariam", e o movimento acrobático "justificou o entusiasmo que sempre despertou entre os torcedores catalães".

continua após a publicidade

– Vitor Roque marcou um dos gols mais bonitos do ano. Um gesto técnico de puro instinto e elasticidade, mostrando que recuperou a confiança e o protagonismo que havia perdido na Europa – escreveu o jornal espanhol.

O texto ainda observou que a reação do estádio foi de espanto e admiração, mesmo entre os torcedores adversários, que se renderam ao talento do brasileiro após o lance.

continua após a publicidade

Matéria publicada pelo Mundo Deportivo ressaltando o golaço de Vitor Roque (Foto: Reprodução/Mundo Deportivo)

Tradução: Vitor Roque Imparável: Golaço de bicicleta para o Palmeiras! (título)

'Tigrinho' criou um dos gols da temporada na derrota de sua equipe por 2 a 1 contra o Mirassol (subtítulo)

A publicação também ressaltou o ótimo momento vivido por Vitor Roque desde sua chegada ao Palmeiras. De volta ao futebol brasileiro em 2025, o atacante já soma 20 gols e cinco assistências em 52 partidas com a camisa alviverde.

Maior contratação da história do clube, o jogador passou por um início irregular, mas se firmou no time de Abel Ferreira após formar dupla de ataque com Flaco López. Desde então, tornou-se peça-chave na equipe e voltou a despertar o interesse de clubes europeus.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Mirassol surpreende e vence o líder

Mesmo com o golaço de Vitor Roque, o Palmeiras acabou derrotado fora de casa. O Mirassol abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, com Gabriel completando cruzamento de Lucas Ramon. O Verdão reagiu aos 29, quando o camisa 9 marcou de bicicleta após sobra na área, empatando o duelo.

No entanto, antes do intervalo, João Victor colocou o time da casa novamente em vantagem, aproveitando cobrança de lateral para marcar de cabeça. Na etapa final, o Palmeiras pressionou e criou boas chances com Raphael Veiga e Flaco López, mas parou nas defesas do goleiro Walter.

Com o resultado, o Verdão manteve a liderança do Brasileirão, mas agora empatado em pontos com o Flamengo.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.