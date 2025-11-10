menu hamburguer
Botafogo

Savarino é desconvocado da seleção venezuelana devido a compromisso pelo Botafogo

Camsia 10 do Glorioso, com isso, ficará à disposição no duelo com o Sport, no dia 18

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/11/2025
10:11
Savarino é o camisa 10 do Botafogo (Foto: (Foto: Filipe Reveles/Photo Premium/Gazeta Press)
imagem cameraSavarino é o camisa 10 do Botafogo (Foto: (Foto: Filipe Reveles/Photo Premium/Gazeta Press)
A seleção venezuelana anunciou nesta segunda-feira (10) a dispensa do meia-atacante Savarino, do Botafogo, da Data Fifa para os amistosos contra Austrália e Canadá. Com isso, o jogador ficará à disposição para o duelo com o Sport, no dia 18, pela 34ª rodada do Brasileirão.



➡️ Botafogo repete sequência invicta de quatro meses atrás

Savarino havia sido convocado no fim de semana para juntar-se ao grupo que terá Fernando Aristeguieta como técnico interino e viajaria após o jogo contra o Vitória. Outros dois jogadores da Venezuela, Jesús Bueno e Juan Pablo Añor, também foram retirados da lista pro compromissos com os respectivos clubes.

A Venezuela se recupera do baque após ter ficado fora até mesmo da repescagem da Copa do Mundo 2026. A Vinotinto, na última rodada, vencia a Colômbia em casa, na cidade de Maturín, mas sofreu a virada e perdeu por 6 a 3. A Bolívia, que bateu o Brasil, ficou com a sétima colocação e avançou.



Savarino tenta reencontrar bom futebol no Botafogo

O camisa 10 do Botafogo não vive boa fase, apesar de ter participado com assistência no triunfo sobre o Vasco por 3 a 0. Contra o Vitória, no Barradão, o venezuelano teve atuação apagada e destoou principalmente na parte física.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Savarino terá a chance de uma boa semana de preparação antes do próximo compromisso do Botafogo, contra o lanterna e virtual rebaixado Sport, no Nilton Santos, no dia 18, às 20h30 (de Brasília). A equipe alvinegra ocupa a sexta colocação do Brasileirão, com 52 pontos, brigando pro vaga na próxima edição da Libertadores.



