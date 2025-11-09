Torcedores se impressionam com golaço de Vitor Roque em Mirassol x Palmeiras: 'Vou tatuar'

Os torcedores enlouqueceram após o golaço de bicicleta de Vitor Roque, durante a primeira etapa de Mirassol x Palmeiras, partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o feito, o jovem atacante chegou ao 20º gol com a camisa do Verdão nesta temporada e foi bastante elogiado pelos internautas.

Após cobrança de escanteio, Walter afastou para o meio da área e Vitor Roque aproveitou a sobra para emendar uma linda bicicleta e empatar o jogo para o Palmeiras. O lance, no entanto, gerou muita revolta na equipe do Mirassol, que pediu uma falta do atacante Flaco López no goleiro, na origem da jogada. Após o árbitro confirmar o gol do Palmeiras, os torcedores reagiram ao bonito lance de Vitor Roque. Confira abaixo.

Na reta final da primeira etapa, o Mirassol voltou a frente do placar com um gol de cabeça do zagueiro João Victor. Com o resultado de momento, o Verdão segue na liderança do Campeonato Brasileiro, mas segue empatado em número de pontos com o vice-líder Flamengo.

