Kadir, do Botafogo, celebra convocação para seleção principal do Panamá: 'Momento único'

Destaque nas categorias de base e xodó da torcida do Botafogo após brilhar no profissional, o centroavante Kadir vive grande fase e foi convocado pela seleção do Panamá para os amistosos contra Bolívia, no dia 18 de janeiro, em Tarija, e México, no dia 22. O jovem de 18 anos celebrou a oportunidade.

— É um momento único e muito especial pra mim. Desde pequeno, eu sonhava com isso. Vestir a camisa da seleção do meu país é algo que não tem explicação. Quero representar bem o Panamá, aproveitar essa chance e seguir fazendo meu trabalho no Botafogo para, quem sabe, brigar por uma vaga na lista da Copa do Mundo — disse Kadir.

Kadir viajará neste domingo para se apresentar à seleção panamenha. A equipe fará uma semana de treinamentos antes dos amistosos, e ele, com isso, desfalcará o Botafogo tanto na Copinha quanto nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

— Vou pra seleção com a cabeça boa, mas sabendo que preciso voltar ainda melhor. Quero crescer aqui no Botafogo e construir meu caminho passo a passo — destacou.

Kadir, do Botafogo, foi chamado para a seleção do Panamá (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo na Copa do Mundo?

O atacante vive um ano especial. Em evidência após o espaço no Botafogo na reta final do último Brasileirão e em projeção como grande prospecto na base, ele tem a expectativa de ser convocado para a Copa do Mundo com o Panamá. A seleção está no Grupo L do Mundial deste ano, ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana.

Kadir chegou ao Botafogo em 2024, após crescer nas categorias de base do Atlético Nacional, do Panamá. O contrato com a SAF foi oficializado em agosto de 2025, quando completou 18 anos, com contrato válido até o fim de 2028.

Pelo Glorioso, o atacante se destacou no Sub-20, passando por um trabalho específico para melhora da parte física e ganho técnico. O desempenho o levou ao time profissional ainda na temporada passada, quando disputou seis partidas no Brasileirão e marcou dois gols, ambos na vitória por 3 a 2 sobre o Sport.

