Imprensa espanhola exalta fase de Arthur no Grêmio: 'O rei do Rio Grande do Sul'
Jogador foi peça-chave do Grêmio na conquista do Gaúchão
A conquista do Campeonato Gaúcho pelo Grêmio no último domingo (8) rendeu frutos para além da taça. O meia Arthur, de 29 anos, um dos pilares da equipe de Luís Castro, ganhou repercussão internacional. O jornal espanhol "Diario AS" publicou uma reportagem nesta terça-feira (10) exaltando a fase do jogador, a quem chamou de "o rei do Rio Grande do Sul".
O veículo destaca que Arthur recuperou o bom futebol desde que retornou ao Brasil, após anos marcados por lesões na Europa. A passagem do meio-campista por clubes como Barcelona, Juventus e Liverpool foi lembrada, mas o foco da reportagem é o protagonismo do jogador no time gaúcho.
– O Tricolor reconquistou o título do Estadual graças a um Arthur revigorado. Ele redefiniu seu papel. É um dos líderes do time, tanto pela experiência quanto pela contribuição ao esquema de Luís Castro – publicou o jornal.
Arthur tem seus números desfalcados
De acordo com a publicação, os números de Arthur na temporada impressionam. O meia tem 95% de precisão nos passes, 95% de acerto nos passes no terço final do campo e 80% de dribles certos por jogo. Na parte defensiva, acumula 1,3 desarmes e 4,9 recuperações de bola por partida, além de vencer 67% dos duelos.
O desempenho rendeu ao camisa 5 três prêmios de melhor em campo no Gauchão, um deles na semifinal contra o Juventude. Para o jornal espanhol, Arthur se tornou peça intocável no esquema gremista e exerce liderança no vestiário, mesmo sem a braçadeira de capitão.
Apesar da boa fase, a permanência de Arthur no Grêmio ainda é uma incógnita. O vínculo do jogador pertence à Juventus, e o empréstimo com o clube gaúcho vai apenas até junho. O meia, no entanto, já manifestou publicamente o desejo de seguir em Porto Alegre.
– Meu desejo é ficar no Grêmio. Já disse isso muitas vezes, é a minha casa. Mas tenho contrato com a Juventus. O empréstimo vai até junho, e depois eu retorno. Se a Juventus abrir negociações, todos sabem que meu desejo é ficar – afirmou, em entrevista recente.
O jornal espanhol também mencionou o papel de Arthur como mentor de jovens promessas da base gremista, como Gabriel Mec e Roger, consolidando ainda mais sua importância no clube.
