Vivendo fase instável na temporada, o Real Madrid entra em um momento crítico em 2025/26. A equipe dá o primeiro passo nas oitavas de final da Champions League contra o Manchester City em meio a um elenco desfalcado por lesões e suspensões. Em meio às baixas, um jogador se torna o trunfo absoluto: Vini Jr.

O brasileiro enfrenta o City nesta quarta-feira (11) no Santiago Bernabéu carregando as esperanças merengues. Nos corredores de Valdebebas, segundo o jornal espanhol "Diario AS", uma frase ecoa como um mantra: "É ele quem tem que nos dar a vitória". A confiança da cúpula do clube no camisa 7 não é por acaso. Vini Jr tem um histórico avassalador na principal competição europeia, especialmente em fases eliminatórias. Os números comprovam que a Champions é, de longe, seu torneio favorito.

Vini Jr lidera estatísticas na Champions League

Desde que chegou ao Real Madrid, Vini Jr disputou 20 fases eliminatórias da Champions League, incluindo finais. Em 17 delas, o brasileiro marcou gols ou deu assistências. Ao todo, são 14 gols e 12 passes decisivos nesses confrontos.

O levantamento coloca o atacante como o jogador com mais participações em gols nas fases eliminatórias das últimas oito edições da Champions. Ele também é o líder em assistências no recorte. Entre os artilheiros, apenas Benzema, Mbappé (18 cada), Haaland (16) e Lewandowski (15) marcaram mais.

Outro dado impressionante é a média de gols de Vini Jr na competição. Ele balança as redes a cada 0,41 gol por jogo na Champions – o dobro da média no Campeonato Espanhol, onde marca 0,21 por partida. O desempenho reforça a tese de que o brasileiro eleva o nível quando a bola rola na Europa.

Além da capacidade técnica, Vini Jr oferece ao Real Madrid algo raro no futebol atual: resistência física. O atacante é o segundo jogador de linha com mais minutos em campo na temporada, com 3.102, atrás apenas de Valverde (3.213). Neste ano, só desfalcou a equipe em uma partida, por acúmulo de cartões.

O histórico de lesões do brasileiro é impressionante. Em oito temporadas no clube, ele sofreu apenas uma lesão muscular, que o afastou por quatro jogos. Fora isso, perdeu partidas por questões pontuais, como gastroenterite ou uma lesão traumática no início da carreira. No total, ficou indisponível em apenas 28 dos 389 jogos possíveis – meros 7,1%.

A combinação de faro de gol decisivo, regularidade e disponibilidade física faz de Vini Jr a principal arma do Real Madrid na busca por mais uma classificação histórica na Champions League.

