Palmeiras e Flamengo participam de evento do Campeonato Espanhol

Palmeiras e Flamengo estarão representando o futebol brasileiro no primeiro torneio mundial FC Futures, organizado pela La Liga. O evento, que chega à sua 30ª edição, será disputado entre os dias 25 e 29 de março na cidade de Brunete, em Madri, e reunirá 20 clubes de cinco continentes na categoria sub-12.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A competição, que tem se consolidado como a principal vitrine internacional para o futebol de base, já revelou nomes como Xavi, Iniesta, Iker Casillas, Fernando Torres, Gavi e Lamine Yamal ao longo de suas três décadas de existência. Neste ano, o torneio ganha um formato inédito e global.

continua após a publicidade

Flamengo e Palmeiras em grupo pesado

Os clubes brasileiros estão no Grupo A ao lado de Boca Juniors, River Plate e Inter Miami. A chave promete confrontos de alta intensidade desde a primeira fase, reunindo algumas das principais potências da base sul-americana.

O Grupo B é composto por Inter de Milão, Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain, Arsenal e Galatasaray. Na chave C, estão Real Madrid, Atlético de Madrid, Betis, Sevilla e Wydad AC, do Marrocos. Já o Grupo D reúne Barcelona, Espanyol, Valencia, Villarreal e Shanghai Port, da China.

continua após a publicidade

A fase de grupos será disputada de 25 a 27 de março, a partir das 5h30 (horário de Brasília). Os dois primeiros de cada chave avançam às quartas de final, marcadas para o dia 28. As semifinais acontecem no mesmo dia, e a grande final será no domingo, 29 de março, às 8h.

Equipe sub-12 do Palmeiras La Liga FC Futures (Foto: Reprodução/X)

O torneio foi apresentado oficialmente em Madri nesta semana com a presença de Javier Tebas, presidente da La Liga, que destacou a importância da competição para o desenvolvimento de jovens atletas.

– O La Liga FC Futures é a personificação perfeita do compromisso de longo prazo da La Liga com o desenvolvimento de jovens talentos. O lançamento de uma edição verdadeiramente global reafirma nossa visão de um jogo sustentável, construído sobre o investimento contínuo nas categorias de base e no futuro do esporte – afirmou Tebas.

José Ramón de la Morena, presidente da Fundación JRM, lembrou o início do projeto há três décadas.

– Há 30 anos, decidimos criar oportunidades para jovens jogadores e defender os valores de esforço, respeito e companheirismo que definem o nosso jogo. Hoje, ver essa visão se tornar um torneio global com as melhores categorias de base do mundo nos enche de imenso orgulho – declarou.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Onde assistir ao torneio

O La Liga FC Futures Mundial sub-12 terá transmissão ao vivo na Espanha pelos canais DAZN, GOL, Teledeporte e plataformas da própria La Liga. Internacionalmente, o torneio poderá ser acompanhado pelo canal internacional da La Liga, pela plataforma La Liga+ OTT e pelas redes sociais oficiais da entidade no YouTube, Facebook, X, Twitch e TikTok. Na China, a cobertura também estará disponível no Bilibili e Weibo.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.