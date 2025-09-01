Cuiabano se despede do Botafogo e faz promessa: ‘Até logo’

O lateral-esquerdo Cuiabano se despediu do Botafogo após acertar transferência para o Nottingham Forest, da Inglaterra. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (1º), o jogador agradeceu ao clube e à torcida e afirmou que a saída é apenas um "até logo".

— Chegou a hora de me despedir do Botafogo, esse clube que acreditou em mim e abriu as portas para que eu pudesse sonhar ainda mais alto. Desde o primeiro dia em que vesti essa camisa, eu entendi a responsabilidade que é carregar a estrela no peito — disse.

— Vivi momentos que nunca vou esquecer, fiz amigos que vou levar pra vida e aprendi que o Botafogo é muito mais que um time: é uma família, é uma torcida que empurra até o último minuto. Saio com o coração cheio de gratidão e com a certeza de que sempre vou carregar o Botafogo comigo. Obrigado, Estrela Solitária, por me marcar pra sempre. Esse não é um adeus, é só um até logo — completou.

Cuiabano fez sua última partida pelo Botafogo em 3 de agosto, contra o Cruzeiro, quando sofreu entorse no tornozelo esquerdo no Nilton Santos. Ele foi o quarto jogador do clube a se transferir para o Nottingham Forest neste ano, depois de Jair, Igor Jesus e John, que também acertou sua saída na última sexta-feira.

Contratado em 2024, o lateral disputou 60 jogos pelo Botafogo, marcou sete gols e deu sete assistências. Com a saída de Patrick de Paula para o Estoril, passou a usar a camisa 6, número histórico de Nilton Santos.

