Botafogo e Santos fizeram uma partida bem disputada no Nilton Santos
A imprensa europeia reagiu ao novo tropeço do Botafogo no Brasileirão. O jornal espanhol "Diario AS" destacou o empate por 2 a 2 com o Santos, neste domingo (19), e apontou Davide Ancelotti, técnico do time carioca, como o principal responsável pela queda de desempenho da equipe. Segundo a publicação, o clube "segue caindo" e vive seu pior momento na temporada.
O periódico de Madri avaliou que o Botafogo "perdeu o controle" das partidas e já não demonstra a mesma consistência tática das rodadas iniciais. Em seu balanço sobre o empate, o AS destacou erros defensivos e a falta de intensidade na reta final do jogo como fatores decisivos.
– O Botafogo está em dificuldades e continua a cair na classificação. Falta decisão na finalização e muitos erros na defesa. Um ponto valioso para o Santos, que resiste na luta para evitar o rebaixamento – publicou o jornal espanhol.
Davide Ancelotti culpado
O time de Davide Ancelotti teve um início promissor, abrindo o placar com Joaquín Correa logo aos 20 segundos, mas voltou a apresentar instabilidade defensiva. O texto ressaltou que o gol de empate santista, ainda no primeiro tempo, expôs novamente a falta de compactação da zaga alvinegra.
– Quando o Botafogo já tinha a situação sob controle, seus problemas defensivos ressurgiram. Nenhum dos zagueiros conseguiu afastar, e Souza empatou. Foi um golpe que alterou completamente o ritmo da equipe – descreveu o diário.
Tradução: "Davide segue em queda" (título)
"O Botafogo sofreu um revés em casa contra o Santos sem Neymar e não depende mais de si para garantir uma vaga na próxima Copa Libertadores" (subtítulo)
O jornal espanhol também observou que o time carioca desperdiçou a vantagem mesmo após voltar à frente com um belo gol de Correa antes do intervalo. Para o AS, a equipe "não soube administrar o resultado" e acabou punida no segundo tempo, quando o Santos empatou em cobrança de pênalti de Barreal.
Por fim, o jornal abordou sobre as chances da equipe carioca se classificar para a próxima Libertadores. Segundo eles, com o futebol apresentado pelo clube, a quarta vaga, que dá acesso à fase de grupos, está se esvaindo.
– Além disso, a quarta vaga, que dá acesso direto à fase de grupos, está se esvaindo irrevogavelmente – publicou o AS.
