menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

'Outubro de m*': diz jornal após atuação de Lamine Yamal no clássico

Camisa 10 do Barcelona passou em branco no El Clásico

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/10/2025
11:50
Lamine Yamal no duelo contra o Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)
imagem cameraLamine Yamal no duelo contra o Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O jornal espanhol "As" classificou o mês de outubro de Lamine Yamal como um "shit october" ("outubro de m*"), em referência ao rendimento abaixo do esperado do camisa 10 do Barcelona. Segundo a publicação, o jovem atacante de 18 anos encerrou o mês "sem resolver seus problemas físicos e com atuações discretas", incluindo a derrota no clássico contra o Real Madrid, no último domingo (26), por 2 a 1.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O texto lembra que o período começou com a queda diante do PSG, pela Champions League, e terminou com novo revés no Santiago Bernabéu, onde o jogador "se mostrou longe de seu melhor nível". Entre esses jogos, Lamine enfrentou uma pubalgia que o tirou de partidas contra o Sevilla e da convocação da seleção espanhola, além de ter sido alvo de críticas por uma viagem à Croácia durante a recuperação.

continua após a publicidade

O "As" também cita que o atacante vive um momento de "ruído" fora de campo, após sua declaração polêmica na Kings League sobre o Real Madrid — episódio que gerou provocações de rivais como Carvajal e Bellingham.

Na coletiva após o clássico, o auxiliar-técnico Marcus Sorg, que comandou o Barcelona na ausência de Hansi Flick, pediu paciência com o jovem:

continua após a publicidade

— Ele é muito talentoso, mas precisa de tempo. Vamos ajudá-lo a recuperar sua melhor versão.

Lamine Yamal comemora gol pelo Barcelona (Foto: Jaime Reina/AFP)
Lamine Yamal comemora gol pelo Barcelona (Foto: Jaime Reina/AFP)

Desempenho de Lamine Yamal em outubro

Lamine encerrou o mês com 319 minutos jogados, um gol de pênalti e uma assistência. Segundo o jornal, novembro será decisivo para o camisa 10 tentar reencontrar o brilho que o levou a ser apontado recentemente como o segundo melhor jogador do mundo por parte da crítica europeia.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias