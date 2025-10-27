'Outubro de m*': diz jornal após atuação de Lamine Yamal no clássico
Camisa 10 do Barcelona passou em branco no El Clásico
O jornal espanhol "As" classificou o mês de outubro de Lamine Yamal como um "shit october" ("outubro de m*"), em referência ao rendimento abaixo do esperado do camisa 10 do Barcelona. Segundo a publicação, o jovem atacante de 18 anos encerrou o mês "sem resolver seus problemas físicos e com atuações discretas", incluindo a derrota no clássico contra o Real Madrid, no último domingo (26), por 2 a 1.
O texto lembra que o período começou com a queda diante do PSG, pela Champions League, e terminou com novo revés no Santiago Bernabéu, onde o jogador "se mostrou longe de seu melhor nível". Entre esses jogos, Lamine enfrentou uma pubalgia que o tirou de partidas contra o Sevilla e da convocação da seleção espanhola, além de ter sido alvo de críticas por uma viagem à Croácia durante a recuperação.
O "As" também cita que o atacante vive um momento de "ruído" fora de campo, após sua declaração polêmica na Kings League sobre o Real Madrid — episódio que gerou provocações de rivais como Carvajal e Bellingham.
Na coletiva após o clássico, o auxiliar-técnico Marcus Sorg, que comandou o Barcelona na ausência de Hansi Flick, pediu paciência com o jovem:
— Ele é muito talentoso, mas precisa de tempo. Vamos ajudá-lo a recuperar sua melhor versão.
Desempenho de Lamine Yamal em outubro
Lamine encerrou o mês com 319 minutos jogados, um gol de pênalti e uma assistência. Segundo o jornal, novembro será decisivo para o camisa 10 tentar reencontrar o brilho que o levou a ser apontado recentemente como o segundo melhor jogador do mundo por parte da crítica europeia.
