Argentinos reagem à derrota do Flamengo para Fortaleza: 'Dizimado'

O Flamengo perdeu para o Fortaleza no Castelão, por 1 a 0, e agitou os argentinos que ficam na expectativa pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Racing. No Maracanã, a equipe Rubro-Negra construiu uma magra vantagem de 1 a 0. Nesta quarta-feira (29), o Fla encontra o Racing em Buenos Aires, buscando uma vaga na grande final.

A derrota para o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro repercutiu entre os argentinos. Confira;

Tradução: Muito toque, pouca definição. Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza e chega dizimado fisicamente e mentalmente para a partida contra o Racing.

Tradução: O Flamengo perdeu com a maioria dos titulares para o Fortaleza no Castelão. Curiosidade: o Racing visitou o estádio este ano e venceu por 3 a 0.

Tradução: Atenção Racing: Flamengo cai para o Fortaleza e chega abalado para jogo da Copa Libertadores.

Tradução: Para mim, a derrota do Flamengo para o Fortaleza joga mais contra nós do que a nosso favor. Gostaria que eles tivessem entrado com mais confiança. Essa derrota vai mexer com eles, e eles vão encarar a partida de forma diferente, mais unidos.

Direto da Argentina: Lance! acompanha de perto Racing x Flamengo

BUENOS AIRES (ARG) - O repórter e setorista do Lance!, Lucas Bayer, está em solo argentino para acompanhar de perto os bastidores do confronto decisivo entre Racing e Flamengo, válido pelo jogo de volta das semifinais da Conmebol Libertadores. A partida será disputada na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Grande Buenos Aires.

