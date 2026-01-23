O Chelsea estuda a contratação do meio-campista Douglas Luiz por empréstimo até o fim da temporada, segundo o portal "The Athletic". Revelado pelo Vasco, o jogador pertence à Juventus, da Itália, e está cedido ao Nottingham Forest desde o início de 2025/26. Nas redes sociais, torcedores dos Blues já passaram a debater a possível chegada do atleta.

Atualmente, o Chelsea conta com Moisés Caicedo e Enzo Fernández como dupla titular de volantes. O brasileiro Andrey Santos, Dário Essugo e Roméo Lavia são alternativas no banco de reservas, sem descartar ainda Reece James, que também chegou a atuar de forma improvisada na função.

Assim, o clube enfrenta limitações no setor, já que Essugo ainda não estreou na temporada por questões físicas, enquanto Lavia participou de apenas sete partidas, novamente afetado por problemas recorrentes de lesão. Dessa forma, a eventual chegada de Douglas serviria para ampliar o leque de opções do elenco agora comandado por Liam Rosenior.

Nas redes sociais, torcedores ingleses se dividiram em relação à negociação, com parte da torcida demonstrando receio quanto à chegada do atleta, enquanto outra parcela avalia o movimento como uma boa opção para reforçar o elenco. Abaixo, veja algumas reações:

Reprovado ❌

Tradução: Douglas Luiz no Chelsea (exemplos de jogadores com passagens rápidas e discretas pelos Blues: Denis Zakaria à esquerda e Saúl à direita).

Tradução: É verdade que o Chelsea está pressionando pela contratação de Douglas Luiz? Se isso for verdade, então eu termino.

Tradução: Sinceramente, neste ponto da carreira, Douglas Luiz é apenas mais um jogador para nós até o final da temporada. Com as lesões, ele simplesmente não é mais o mesmo jogador. Duvido que ele faça sequer cinco jogos como titular por nós, caso se junte ao time.

Aprovado ✅

Tradução: A transferência de Douglas Luiz por empréstimo para o Chelsea seria uma jogada excepcionalmente inteligente para este clube, pela primeira vez em muito tempo. Ótimo reserva para Enzo Fernandez até o final da temporada, estava com uma média de 15 gols por assistência na Premier League pelo Aston Villa. Experiência de qualidade, sem queixas.

Tradução: O Chelsea só quer um empréstimo sem obrigação de compra? Douglas Luiz pode ser um jogador que muda o rumo do jogo no meio-campo.

Tradução: Os torcedores do Chelsea pedem experiência — Douglas Luiz traz exatamente isso. Mais de 150 jogos na Premier League e reconhecido como um dos líderes do Aston Villa. Qualidade comprovada na elite do futebol inglês, justamente quando o Chelsea mais precisa de estabilidade. Como solução de curto prazo, é uma aposta que vale a pena.

Da Colina para o mundo 🌍

Ao sair do futebol brasileiro, em 2017, Douglas não encontrou espaço imediato no Manchester City. Sem disputar nenhuma partida no clube, acabou emprestado ao Girona, da Espanha, onde obteve seu primeiro destaque consistente no cenário europeu após 46 exibições.

Depois, retornou à Inglaterra ao ser contratado pelo Aston Villa em 2019, clube no qual viveu os melhores anos da carreira e permaneceu até 2024, quase sempre como peça imprescindível da equipe. Ao todo, foram cinco temporadas, com 204 jogos, 22 gols e 24 assistências. A partir daí, porém, sua trajetória passou a seguir um caminho marcado por altos e baixos.

Douglas Luiz celebra o gol de empate do Aston Villa na partida contra o Manchester United, válida pela Premier League, em 2024 (Foto: Paul Ellis/AFP)

Luiz foi contratado pela Juventus em junho de 2024, com vínculo válido até junho de 2029. Porém, encontrou dificuldades para se firmar no futebol italiano, o que levou à decisão por uma saída por empréstimo após uma temporada e 27 partidas com a camisa bianconeri. O meio-campista optou por retornar ao país onde viveu sua melhor fase na carreira, desta vez cedido por um ano ao Forest.

Em Nottingham, soma 13 jogos, com apenas duas atuações como titular na Premier League após a mudança no comando técnico em outubro de 2025, além de ter enfrentado um problema muscular no início da jornada, fator que comprometeu uma sequência e reduziu sua minutagem em campo.

Caminho aberto? ✈️

O acordo de empréstimo firmado entre Forest e Juventus estabelece uma obrigação de compra condicionada ao número de aparições do atleta e, caso a meta não seja alcançada, o clube inglês mantém uma opção de aquisição fixada em 30 milhões de euros (R$ 186 milhões). O baixo número de jogos e as cláusulas flexíveis do contrato abriram espaço para que outras equipes passem a monitorar a situação, entre elas o Chelsea.

Jean-Baptiste Gorby, do Braga, disputa a bola com Douglas Luiz, do Nottingham Forest, durante partida válida pela Europa League (Foto: Miguel Lemos/AFP)

Douglas Luiz surge como o nome da vez no sempre movimentado mercado de transferências do lado azul de Londres. Aos 27 anos, ele apresenta um perfil mais experiente em relação à média recente da entidade, que tem priorizado a contratação de jovens em processo de desenvolvimento.

