Wesley joga, e Lyon vence sem Endrick: veja como foi o dia da Europa League

Nesta quinta-feira (22), foi disputada a 7ª e penúltima rodada da Europa League. Com diversos destaques, algumas equipes garantiram vaga nas oitavas de final, enquanto outras tiveram o caminho ainda mais dificultado. Entre os principais resultados do dia, o Lyon venceu e assegurou a classificação mesmo sem Endrick, a Roma superou o Stuttgart, e o Dinamo Zagreb aplicou a única goleada da rodada.

Em um dos primeiros jogos do dia, Bologna e Celtic protagonizaram um grande duelo. A equipe escocesa abriu 2 a 0 e deu mais um passo rumo à classificação para os playoffs da Europa League. No entanto, o time italiano, empurrado por sua torcida, reagiu e buscou o empate. Com o resultado, o Bologna se manteve na 14ª posição, enquanto o Celtic, apesar de viver situação mais delicada, permaneceu na 24ª colocação.

Em outro confronto de destaque, o Aston Villa conquistou uma grande vitória na Turquia. Com gol de Jadon Sancho ainda na primeira etapa, os comandados de Unai Emery venceram o Fenerbahçe e garantiram a classificação para a próxima fase da Europa League.

O Feyenoord também conquistou um resultado importante. Fora da zona de classificação para os playoffs, a equipe venceu o Sturm Graz por 3 a 0 e somou pontos decisivos para a rodada final. Com seis pontos e ocupando a 26ª posição, o time segue vivo, dois pontos atrás do Celtic, última equipe dentro da zona de classificação.

O Real Betis foi até a Grécia com uma equipe repleta de desfalques, incluindo o brasileiro Antony. Precisando apenas de uma vitória para garantir a classificação antecipada, o time espanhol acabou derrotado pelo PAOK e perdeu a chance de assegurar a vaga com antecedência.

Jogando com uma equipe mista, o Lyon precisava de uma vitória simples para confirmar a classificação antecipada à próxima fase da Europa League. Líder da fase de liga, o time comandado por Gerardo Seoane cumpriu o objetivo ao vencer com gol de Maitland-Niles, marcado nos acréscimos do primeiro tempo. A partida teve poucas emoções, com superioridade francesa durante boa parte do confronto, mas baixa eficiência nas finalizações.

Equipe do Lyon comemorando a classificação para as oitavas das Europa League (Foto: Sébastien Bozon/AFP)

Nos jogos da tarde, a Roma venceu o Stuttgart por 2 a 0 em um duelo entre equipes tradicionais da competição. Wesley, ex-Flamengo, entrou no segundo tempo e teve boa participação. O Stuttgart até criou chances para empatar, mas pecou na finalização e acabou derrotado. Com o resultado, a equipe italiana subiu para a 6ª colocação, enquanto os alemães caíram para a 12ª.

O Dinamo Zagreb foi responsável pela única goleada da rodada ao vencer o FCSB por 4 a 1, entrando na zona de classificação para os playoffs. O Nice também conquistou uma boa vitória, superando o GA Eagles por 3 a 1. Já o Nottingham Forest, apontado como um dos favoritos ao título, foi derrotado pelo Braga e caiu para a 15ª posição, enquanto os portugueses deram um passo importante rumo à classificação, assumindo o 5º lugar.

O duelo entre Utrecht e Genk sofreu atraso no início devido a uma ação controversa da polícia local. Torcedores do setor visitante não foram devidamente revistados – ou se recusaram a cooperar – e, posteriormente, a torcida do Genk acabou retirada à força do estádio Galgenwaard.

Veja os resultados do dia da Europa League

- Bologna 2x2 Celtic

- Fenerbahçe 0x1 Aston Villa

- Feyernoord 3x0 Sturm Graz

- Malmö 0x1 Estrela Vermelha

- PAOK 2x0 Real Betis

- Freiburg 1x0 Maccabi Tel-Aviv

- Brann 3x3 Midtjylland

- Viktoria Plzen 1x1 Porto

- Young Boys 0x1 Lyon

- Celta de Vigo 2x1 Lille

- Utrecht 0x1 Genk

- Ferencváros 1x1 Panathinaikos

- Dinamo 4x1 FCSB

- Nice 3x1 GA Eagles

- Rangers 1x0 Ludogorets

- RB Salzburg 3x1 Bsel

- Roma 2x0 Stuttgart

- Braga 1x0 Nottingham Forest

