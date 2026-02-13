Bruno Guimarães deve desfalcar a Seleção de Ancelotti em últimos jogos antes da Copa

O volante Bruno Guimarães, do Newcastle United, sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e pode desfalcar a Seleção Brasileira nos últimos amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN e confirmada pelo Lance!.

De acordo com a apuração, Bruno Guimarães deve ficar afastado dos gramados entre oito e dez semanas. O prazo de recuperação praticamente o tira da lista para os compromissos da Data Fifa de março e acende um sinal de alerta na comissão técnica da Seleção. O Brasil enfrenta a França no dia 26 de março, em Boston, e encara a Croácia no dia 31, em Orlando. As partidas serão as últimas oportunidades de testes antes do anúncio definitivo dos convocados para o Mundial.

O Lance! apurou que o volante e o departamento médico do Newcastle vão definir neste sábado (14) qual será o protocolo de tratamento adotado. Existe a possibilidade de o jogador retornar ao Brasil para realizar parte da recuperação sob acompanhamento do médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, em alinhamento com o clube inglês. A decisão dependerá da avaliação clínica inicial e da evolução nas primeiras semanas.

Bruno Guimarães é considerado um dos pilares da equipe comandada por Carlo Ancelotti e seria titular na Copa do Mundo. Sua ausência, mesmo que temporária, abre espaço para observações e ajustes no meio-campo. Nas últimas semanas, Ancelotti e sua comissão intensificaram a presença em estádios no Brasil e na Europa, monitorando possíveis alternativas. O treinador esteve em dois jogos do Fluminense — contra Grêmio e Botafogo — e ampliou o leque de opções.

Nomes como Martinelli, do Fluminense, Danilo, do Botafogo, e Breno Bidon, do Corinthians, aparecem como candidatos a uma oportunidade. A lesão de Bruno Guimarães, portanto, pode provocar mudanças relevantes no planejamento da Seleção às vésperas da reta final rumo ao Mundial.

Bruno Guimarães deve desfalcar a Seleção em últimos amistosos antes da Copa (Foto: Vitor Silva/CBF)

