Chegada de Estêvão, títulos, bilhões e déficit: o verdadeiro balanço do Chelsea pós-Abramovich

O Chelsea encara o Hull City, nesta sexta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), no MKM Stadium, em Kingston upon Hull (ING), pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. Em busca de melhorar o desempenho na competição, após ter sido eliminado na mesma fase na temporada passada, os Blues contam com um dos maiores investimentos do futebol mundial, desde a troca no comando do clube.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em 2022, devido à guerra entre Ucrânia e Rússia, o magnata russo Roman Abramovich vendeu suas ações ao consórcio BlueCo, comandada pelo americano Todd Boehly e pelo iraniano Behdad Eghbali, os proprietários, em apenas quatro temporadas, já ultrapassaram a casa dos bilhões de euros gastos em contratações, mas também, com um grande faturamento com vendas e premiações.

Início da dinastia

Em 2003, o Chelsea era um time tradicional da Inglaterra, que, nos anos anteriores, havia vencido a Copa da Inglaterra (1999-2000), a Copa da Liga Inglesa (1997-98), a Copa dos Campeões de Copas da Uefa (1997-98) e a Supercopa da Uefa (1998). Porém o clube vivia uma crise financeira na gestão do dono Ken Bates, que havia adquirido os Blues em 1982, por apenas uma libra.

Com as dívidas, o time londrino enfrentava dificuldades para competir financeiramente com os gigantes Manchester United e Arsenal. Com a oportunidade, Roman Abramovich adquiriu o Chelsea por aproximadamente 140 milhões de libras, em uma negociação rápida com Bates, que durou apenas um dia.

A partir da compra, Abramovich injetou mais de 1 bilhão de libras na contratação de jogadores de classe mundial e técnicos de renome, como José Mourinho. Essa estratégia transformou o Chelsea em uma potência global, resultando em um ciclo de 19 anos de sucessos que incluiu a conquista de 21 troféus, com destaque para cinco títulos da Premier League e duas taças da Champions League, em 2012 e 2021. O modelo de gestão, focado em resultados imediatos e alta rotatividade de treinadores, consolidou o clube como um dos protagonistas do futebol.

Roman Abramovich comprou o Chelsea em 2003 (Foto: BEN STANSALL / AFP)

Saída de Abramovich e chegada dos novos donos

A era Abramovich chegou ao fim de forma abrupta em maio de 2022, em decorrência das sanções impostas pelo governo britânico após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Devido às suas supostas ligações com o Kremlin, o empresário foi forçado a colocar o clube à venda, cedendo o controle a BlueCo, um consórcio liderado pelo norte-americano Todd Boehly e pelo iraniano Behdad Eghbali por cerca de 4,25 bilhões de libras.

Na primeira janela de transferências, o perfil de contratação do Chelsea foi baseado nos pedidos de Thomas Tuchel, que comandava a equipe por dois anos e meio. Com isso, os Blues se reforçaram com:

Wesley Fofana - Leicester City (80 milhões de euros) - 21 anos Marc Cucurella - Brighton (65 milhões de euros) - 24 anos Raheem Sterling - Manchester City (56 milhões de euros) - 27 anos Kalidou Koulibaly - Napoli (42 milhões de euros) - 31 anos Pierre-Emerick Aubameyang - Barcelona (12 milhões de euros) - 33 anos Denis Zakaria (empréstimo) - Juventus (3 milhões de euros) Carney Chukwuemeka - Aston Villa (18 milhões de euros) Cesare Casadei - Inter de Milão (15 milhões de euros) Total: 291 milhões de euros

Todd Boehly é um dos donos do Chelsea (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Porém, uma semana após o fechamento da janela de transeferências, o Chelsea demitiu Thomas Tuchel após derrota na estreia da Champions League, ao Dínamo de Zagreb. Para o lugar do alemão, a diretoria apostou em Graham Potter, que vinha de trabalho de sucesso no Brighton. No lado das transferências, os diretores esportivos Laurence Stewart e Paul Winstanley seriam os responsáveis pelas contratações e mudaram completamente o perfil dos novos jogadores, ao apostar em jogadores mais jovens.

Em janeiro, na janela de inverno, a nova identidade de contratações já foram vistas, com jogadores abaixo de 23 anos sendo contratados.

Enzo Fernández - Benfica (121 milhões de euros) Myhaylo Mudryk - Shakthar (70 milhões de euros) Benoît Badiashile - Monaco (38 milhões de euros) Noni Madueke - PSV (35 milhões de euros) Malo Gusto - Lyon (30 milhões de euros) Andrey Santos - Vasco (12,5 milhões de euros) David Datro Fofana - Molde (12 milhões de euros) João Félix (empréstimo) - Atlético de Madrid (11 milhões de euros) Total: 329,5 milhões de euros

Porém, em campo, o Chelsea não desempenhou o esperado pelo investimento. Na Premier League, o Chelsea foi apenas o 12º, com 44 pontos. Com eliminações precoces na Copa da Liga e na Copa da Inglaterra e eliminação nas quartas de final da Champions League. Graham Potter, contratado a peso de ouro do Brighton, durou apenas sete meses, substituído por Frank Lampard até o fim da temporada.

Chelsea foi o 12º na Premier League (Foto: BEN STANSALL / AFP)

Como o Chelsea não cai no Fair Play Financeiro?

Os resultados ruins na primeira temporada rapidamente ligaram um sinal vermelho na diretoria do Chelsea e começaram uma grande renovação de elenco. Nas contratações, os Blues investiram 448,1 milhões de euros, sendo a principal do volante Moisés Caicedo, por 116 milhões de euros, junto ao Brighton. Com essa, e outras contrações, muitos se perguntaram como o clube não teve problemas no Fair Play Financeiro.

Porém, nessas grandes contratações, como Enzo Fernández, Myhaylo Mudryk e Moisés Caicedo, o Chelsea assinava com os jogadores por oito a dez anos. Assim, por exemplo, o valor da contratação era dividido pelo tempo de contrato.

Nessa mesma janela, em 2023/24, os Blues venderam Mason Mount ao Manchester United por 67,7 milhões de euros, como o meia era um jogador formado na base clube, o valor foi inteiro ao balanço financeiro. Além de Mount, outros jogadores de Cobham foram negociados, como Ian Maatsen, Lewis Hall, Ruben Loftus-Cheek, entre outros.

Exemplo:

Enzo Fernández foi contratado por 121 milhões de euros com oito anos de contrato: 15,1 milhões de euros no balanço

Myhaylo Mudryk foi contratado por 70 milhões de euros com oito anos de contrato: 8,75 milhões de euros no balanço

Moisés Caicedo foi contratado por 116 milhões de euros com oito anos de contrato: 14,5 milhões de euros no balanço

Total: 38,35 milhões de euros

Mason Mount foi vendido por 67,7 milhões de euros

Lewis Hall foi vendido por 33 milhões de euros

Ian Maatsen foi vendido por 44,5 milhões de euros

Total: 145 milhões de euros

Essa brecha do Fair Play Financeiro foi identificada pela Uefa rapidamente e, na sequência, limitou as diluições nos valores em apenas cinco anos, independente se o jogador assinou por mais de seis temporadas.

Enzo Fernández custou 121 milhões de euros ao Chelsea (Foto: Divulgação / Chelsea)

Era Pochettino

Com a saída de Lampard ao fim da temporada, o Chelsea apostou em Mauricio Pochettino para comandar a reconstrução do clube. Além da contratação de Caicedo, os Blues também contraram com a vinda de Christopher Nkunku, destaque e artilheiro da Bundesliga pelo Leipzig e outros mais:

Moisés Caicedo - Brighton (116 milhões de euros) Roméo Lavia - Southampton (62,10 milhões de euros) Christopher Nkunku - Leipzig (60 milhões de euros) Cole Palmer - Man City (47 milhões de euros) Axel Disasi - Monaco (45 milhões de euros) Nicolas Jackson - Villarreal (37 milhões de euros) Lesley Ugochukwu - Rennes (27 milhões de euros) Robert Sánchez - Brighton (23 milhões de euros) Djordje Petrovic - New England (16 milhões de euros) Ângelo - Santos (15 milhões de euros) Diego Moreira - Benfica B (custo zero) Total: 448,1 milhões de euros

Nas saídas, o Chelsea se desfez de grande parte do elenco campeão da Champions League, como Kai Havertz, Mason Mount, Mateo Kovacic e Christian Pulisic.

Kai Havertz - Arsenal (75 milhões de euros) Mason Mount - Man Utd (67,70 milhões de euros) Mateo Kovacic - Man City (29,10 milhões de euros) Kalidou Koulibaly - Al-Hilal (23 milhões de euros) Christian Pulisic - Milan (20,80 milhões de euros) Ruben Loftus-Cheek - Milan (18,90 milhões de euros) Edouard Mendy - Al-Ahli (18,50 milhões de euros) Ethan Ampadu - Leeds (8,10 milhões de euros) Romelu Lukaku (empréstimo) - Roma (5,80 milhões de euros) Armando Broja (empréstimo) - Fulham (4,70 milhões de euros) Callum Hudson-Odoi - Nott'm Forest (3,50 milhões de euros) Diego Moreira (empréstimo) - Lyon (2,80 milhões de euros) Ian Maatsen (empréstimo) - Dortmund (2,30 milhões de euros) Kepa Arrizabalaga (empréstimo) - Real Madrid (1 milhão de euros) Omari Hutchinson (empréstimo) - Ipswich (1 milhão de euros) N'Golo Kanté - Al-Ittihad (custo zero) César Azpilicueta - Atlético (custo zero) Pierre-Emerick Aubameyang - Marselha (custo zero) Abdul Rahman Baba - PAOK (custo zero) Hakim Ziyech (empréstimo) - Galatasaray (custo zero) Andrey Santos (empréstimo) - Nott'm Forest (custo zero) Andrey Santos (empréstimo) - Strasbourg (custo zero) Ângelo (empréstimo) - Strasbourg (custo zero) Cesare Casadei (empréstimo) - Leicester (custo zero) David Datro Fofana (empréstimo) - Union Berlim (custo zero) Lewis Hall (empréstimo) - Newcastle (custo zero) Gabriel Slonina (empréstimo) - KAS Eupen (custo zero) David Datro Fofana (empréstimo) - FC Burnley (custo zero) Lucas Bergström (empréstimo) - Brommapojkarna (custo zero) Total: 282,2 milhões de euros

Em campo, o Chelsea teve momento de altos e baixos, sendo a principal novidade o desabrochar de Cole Palmer, que se tornou o principal jogador do elenco. Com a sexta colocação na Premier League, com vaga a Conference League, vice-campeão da Copa da Liga Inglesa e semifinalista da Copa da Inglaterra. Mesmo com os resultados melhores que na temporada anterior, o treinador argentino foi demitido.

Cole Palmer comemora gol pelo Chelsea (Foto: Divulgação/Chelsea)

Primeiro título

Para 2024/25, o Chelsea contratou Enzo Maresca para o comando técnico do elenco. Nas contratações, o clube "apertou" mais as contas, com nenhuns investimentos passando de 60 milhões de euros.

Pedro Neto - Wolves (60 milhões de euros) João Félix - Atlético (52 milhões de euros) Kiernan Dewsbury-Hall - Leicester (35,40 milhões de euros) Filip Jørgensen - Villarreal (24,50 milhões de euros) Omari Kellyman - Aston Villa U21 (22,50 milhões de euros) Mike Penders - KRC Genk (20 milhões de euros) Aarón Anselmino - Boca Juniors (16,50 milhões de euros) Mathis Amougou - Saint-Étienne (15 milhões de euros) Renato Veiga - FC Basel (14 milhões de euros) Caleb Wiley - Atlanta United (10,10 milhões de euros) Marc Guiu - Barcelona (6 milhões de euros) Jadon Sancho (empréstimo) - Man Utd (5,90 milhões de euros) Tosin Adarabioyo - Fulham (custo zero) Total: 281,9 milhões de euros

Nas saídas, o foco foram jogadores revelados na base do Chelsea, justamente para aliviar o Fair Play Financeiro e poder contratar ainda mais jogadores.

Ian Maatsen - Aston Villa (44,50 milhões de euros) Conor Gallagher - Atlético (42 milhões de euros) Lewis Hall - Newcastle (33 milhões de euros) Romelu Lukaku - Napoli (30 milhões de euros) Omari Hutchinson - Ipswich (23,50 milhões de euros) Ângelo - Al-Nassr (23 milhões de euros) Cesare Casadei - Torino (13 milhões de euros) Diego Moreira - Strasbourg (8,50 milhões de euros) Axel Disasi (empréstimo) - Aston Villa (6 milhões de euros) Renato Veiga (empréstimo) - Juventus (4 milhões de euros) Kepa Arrizabalaga (empréstimo) - Bournemouth (3,60 milhões de euros) João Félix (empréstimo) - Milan (2,90 milhões de euros) Carney Chukwuemeka (empréstimo) - Dortmund (2,40 milhões de euros) Hakim Ziyech - Galatasaray (custo zero) Malang Sarr - Lens (custo zero) Thiago Silva - Fluminense (custo zero) Tino Anjorin - Empoli (custo zero) Total: 236,4 milhões de euros

Com Maresca, o Chelsea iniciou com establidide, e chegou a ser um dos concorrentes ao título junto ao Liverpool. Porém, após dezembro, o elenco entrou em má fase e se afastou da ponta, brigando pela vaga na Champions League, que conseguiu ao terminar na quarta colocação. Nas copas nacionais, os Blues se despediram cedo, na quarta fase em ambas. Porém, na Conference League, a equipe confirmou o favoritismo e foi campeão ao bater o Real Betis por 4 a 1 na decisão.

Atletas do Chelsea erguem troféu de campeão da Conference League (Foto: Sergei Gapon/AFP)

Conquista do Mundo

o Chelsea desembarcou nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, em que se classificou após vencer a Champions League, em 2021. Antes do torneio, o clube havia anunciado a contratação do centroavante Liam Delap, do Ipswich Town, por 35 milhões de euros.

No Grupo D, os Blues estrearam com vitória por 2 a 0 sobre o LAFC. Porém, de virada, perderam por 3 a 1 para o Flamengo em atuação ruim na segunda etapa, principalmente de Nicolas Jackson, que entrou após o segundo gol Rubro-Negro e foi expulso após entrada dura em Ayrton Lucas. Na última rodada, com os reservas, venceu o Esperance por 3 a 0 e se classificou na segunda colocação.

Nas oitavas, o Chelsea encarou o Benfica e vencia por 1 a 0, com gol de falta de Reece James, até que a partida foi interrompida por risco de raios nas proximidades do Bank of America Stadium, na Carolina do Norte, aos 40 minutos do segundo tempo. Após quase duas horas, a partida retornou e, em pressão dos portugueses, Malo Gusto cometeu pênalti e os Encarnados empataram com Di Maria. Porém, na prorrogação, os Blues marcaram com Christopher Nkunku, Pedro Neto e Kiernan Dewsbury-Hall para vencer por 4 a 1.

Com a vitória, a equipe de Enzo Maresca avançou às quartas para encarar o Palmeiras. Porém, antes do jogo, o clube anunciou a contratação de João Pedro, atacante do Brighton, por 63 milhões de euros e estaria disponível ao duelo contra o Alviverde Paulista. Sem Caicedo, suspenso por cartões amarelos, o Chelsea abriu o placar no início do jogo, com golaço de Cole Palmer. Na segunda etapa, Estêvão, futuro jogador dos Blues, empatou. Mas, perto dos acréscimos, Weverton fez contra o time inglês venceu por 2 a 1.

Na semifinal, o Chelsea foi encarar o Fluminense e, com dois golaços de João Pedro, ex-jogador do Tricolor Carioca, os londrinos avançaram à grande final, contra o PSG.

Em Nova Jersey, PSG e Chelsea entraram em campo em busca de se tornarem o primeiro campeão da competição. No primeiro tempo, Cole Palmer desencantou e, com dois gols e assistência para João Pedro, ainda no primeiro tempo, os Blues abriram 3 a 0 e encaminharam a conquista. A equipe francesa tentou reagir na segunda etapa, mas não conseguiram balançar as redes. Sendo assim, o Chelsea se sagrou campeão mundial.

Com o título, o Chelsea se consolidou como o único time campeão de tudo que já disputou (Premier League, Copa da Inglaterra, Copa da Liga, Supercopa da Inglaterra, Champions League, Europa League, Conference League, Supercopa da Europa, Taça dos Campeões de Copas, Mundial de Clubes e Copa do Mundo de Clubes).

Chelsea venceu o PSG e conquistou o Mundial de Clubes (Foto: Charly Triballeau/AFP)

Nova instabilidade

Para o início da nova temporada, o Chelsea investiu além das chegadas de Delap e João Pedro, que dispurtaram o Mundial. O foco principal da diretoria foi o ataque, ainda com perfil de jogadores jovens, abaixo dos 23 anos.

João Pedro - Brighton (63,70 milhões de euros)

Jamie Gittens - Dortmund (56 milhões de euros)

Alejandro Garnacho - Man Utd (46,20 milhões de euros)

Estêvão - Palmeiras (45 milhões de euros)

Jorrel Hato - Ajax (44,18 milhões de euros)

Liam Delap - Ipswich (35,50 milhões de euros)

Dário Essugo - Sporting (22,27 milhões de euros)

Mamadou Sarr - Strasbourg (14 milhões de euros)

Kendry Páez - Independiente (10 milhões de euros)

Facundo Buonanotte (empréstimo) - Brighton (2,30 milhões de euros)

Total: 339,15 milhões de euros

Nas saídas, os Blues priorizaram as vendas de jogadores que não deram retorno técnico ao clube nas ultimas temporadas, além de outros ativos da base para aliviar ainda mais o Fair Play Financeiro.

Noni Madueke - Arsenal (56 milhões de euros) Christopher Nkunku - Milan (37 milhões de euros) João Félix - Al-Nassr (30 milhões de euros) Djordje Petrovic - Bournemouth (28,90 milhões de euros) Lesley Ugochukwu - FC Burnley (28,70 milhões de euros) Kiernan Dewsbury-Hall - Everton (28,65 milhões de euros) Renato Veiga - Villarreal (24,50 milhões de euros) Armando Broja - FC Burnley (23 milhões de euros) Carney Chukwuemeka - Dortmund (20 milhões de euros) Nicolas Jackson (empréstimo) - Bayern (16,50 milhões de euros) Mathis Amougou - Strasbourg (14,50 milhões de euros) Bashir Humphreys - FC Burnley (14 milhões de euros) Kepa Arrizabalaga - Arsenal (5,80 milhões de euros) Marcus Bettinelli - Man City (2,40 milhões de euros) Alfie Gilchrist - West Brom (2,30 milhões de euros) Axel Disasi (empréstimo) - West Ham (2 milhões de euros) Ben Chilwell - Strasbourg (custo zero) Lucas Bergström - Mallorca (custo zero) Total: 334,25 milhões de euros

Novamente, o Chelsea teve um bom início de temporada, com destaques a grandes vitórias sobre o Liverpool, na Premier League, e sobre o Barcelona, na Champions. Porém, após dezembro, o elenco teve uma nova queda de rendimento, se afastando da briga pelo título e com foco em se classificar à próxima Liga dos Campeões.

No primeiro dia do ano, após empate por 2 a 2 contra o Bournemouth, em casa, a diretoria do Chelsea anunciou a demissão de Enzo Maresca. Dias depois, Liam Rosenior chegou, do Strasbourg, para ser o novo comandante da equipe.

Técnico do Chelsea, Liam Rosenior aplaude seu time na vitória contra o Crystal Palace (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Afinal, o investimento está se pagando?

Desde a BlueCo assumiu o Chelsea, o Chelsea já gastou aproximadamente 1,7 bilhão de euros, com retorno de 920,65 milhões de euros em venda. Sendo assim, o clube possuí um prejuízo de 778,70 milhões de euros em transferências. Em campo, a equipe ainda não engrenou, com muitos altos e baixos, trocas no comando técnico e poucas respostas aos torcedores.

Se pegar nesse lado, não, o investimento não se pagou, com o Chelsea longe de ser um canditado ao título da Premier League. Com um elenco inexperiente e que ainda precisa de reforços defensivos para ser um time constante, principalmente em um campeonato de pontos corridos.

Resumo por Temporada

Temporada 2022/23

Gastos: € 630,20 mi.

Vendas: € 67,80 mi.

Saldo: -€ 562,40 mi.

Temporada 2023/24

Gastos: € 448,10 mi.

Vendas: € 282,20 mi.

Saldo: -€ 165,90 mi.

Temporada 2024/25

Gastos: € 281,90 mi.

Vendas: € 236,40 mi.

Saldo: -€ 45,50 mi.

Temporada 2025/26

Gastos: € 339,15 mi.

Vendas: € 334,25 mi.

Saldo: -€ 4,90 mi.

Totais gerais (4 Temporadas)

Total Gasto em Contratações: € 1.699,35 milhões (aprox. € 1,7 bilhão)

Total Arrecadado em Vendas: € 920,65 milhões

Balanço Final Acumulado: -€ 778,70 milhões

O balanço de transferência do Chelsea nos últimos anos (Foto: NotebookLM/IA)

Porém, do outro lado, o Chelsea já desembolsou 646 milhões de euros apenas com premiações de Premier League, Conference League e Copa do Mundo de Clubes.

Premiação por temporada na Premier League

Premier League 2022/23 - 137,7 milhões de libras (12º)

Premier League 2023/24 - 159,2 milhões de libras (6º)

Premier League 2024/25 - 163,7 milhões de libras (4º)

Conference League: 21 milhões de euros

Copa do Mundo de Clubes: 97 milhões de euros

Total: 646 milhões de euros

Sendo assim, na diferença do défict em contratações com a arrecadação em premiação, o Chelsea ainda possuí prejuízo de 132 milhões de euros. O valor ainda é considerável, mas, ao pegar que o clube ainda está no início do projeto e já soma dois títulos importantes, os Blues ainda estão nos trilhos para se tornarem uma grande potência no futuro, com diversos jogadores promissores no elenco e, que, caso sejam vendidos, darão retorno.

Caso, o Chelsea fique entre os 14 primeiros da atual edição da Premier League, o clube receberá uma quantia entre 135 à 200 milhões de euros, o que deixaria o balanço no verde.

Com as premiações, o Chelsea possuí prejuízo de 132 milhões de euros (Foto: NotebookLM/IA)

Por exemplo, ao somar o lucro/prejuízo dos jogadores do Chelsea que foram contratados pela atual diretoria, o clube soma superávit de 10,35 milhões de euros.

Noni Madueke € 35,00 mi. (22/23) € 56,00 mi. (25/26) + € 21,00 mi. Djordje Petrovic € 16,00 mi. (23/24) € 28,90 mi. (25/26) + € 12,90 mi. Renato Veiga € 14,00 mi. (24/25) € 24,50 mi. (25/26) + € 10,50 mi. Diego Moreira € 0,00 mi. (23/24) € 8,50 mi. (24/25) + € 8,50 mi. Ângelo € 15,00 mi. (23/24) € 23,00 mi. (24/25) + € 8,00 mi. Carney Chukwuemeka € 18,00 mi. (22/23) € 20,00 mi. (25/26) + € 2,00 mi. Lesley Ugochukwu € 27,00 mi. (23/24) € 28,70 mi. (25/26) + € 1,70 mi.

Mathis Amougou € 15,00 mi. (24/25) € 14,50 mi. (25/26) - € 0,50 mi. Cesare Casadei € 15,00 mi. (22/23) € 13,00 mi. (24/25) - € 2,00 mi. Kiernan Dewsbury-Hall € 35,40 mi. (24/25) € 28,65 mi. (25/26) - € 6,75 mi. João Félix* € 52,00 mi. (24/25) € 30,00 mi. (25/26) - € 22,00 mi. Christopher Nkunku € 60,00 mi. (23/24) € 37,00 mi. (25/26) - € 23,00 mi.

*Nota sobre João Félix: O cálculo considera a compra em definitivo (€52m) e a venda subsequente (€30m). As taxas de empréstimo anteriores não foram incluídas neste cálculo de transferência.

Milhões gastos por pontos conquistados

Nas três temporadas completas o Chelsea teve uma colocação média de 7º, com 58,6 em média de pontos. Assim, ao juntar o investimento das três primeiras temporadas (aprox, 1,4 bilhão de euros), os Blues gastaram 7,95 milhões por ponto neste período.

Milhões gastos por cada ponto conquistado pelo Chelsea na Premier League (Foto: NotebookLM/IA)

